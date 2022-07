'Desfigurada' y en la cárcel: Tras kilos de más y años retirada, actriz de Televisa aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se retiró de los foros de Televisa hace 14 años, reaparece en redes del programa Hoy. Se trata de Yadhira Carrillo, quien inició su carrera en la empresa de San Ángel en 1996 y desde entonces tuvo varios protagónicos, hasta que decidió abandonar la televisión en 2008 luego de su último proyecto. Y es que la actriz se casó y quiso dedicarse a su vida familiar, sin embargo, él actualmente está en la cárcel y solo lo puede ver al visitarlo en el reclusorio.

La originaria de Aguascalientes de 49 años e edad, quien primero fue reina de belleza, ha destacado en melodramas como Te sigo amando, María Isabel, El privilegio de amar, El niño que vino del mar, La casa en la playa y El precio de tu amor, sin embargo, su gran protagónico llegó en 2002 al hacer La Otra con Juan Soler, donde dio vida a dos personajes. Después vinieron producciones como Rubí, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer. Desde el 2008 está retirada.

Yadhira en 'Amarte es mi pecado' (2004)

Fue precisamente esta semana que Yadhira reapareció públicamente, y no solo en redes, luego de solo atender a medios desde la cárcel y en ocasiones contadas. Como se recordará, tras divorciarse de su primer esposo, en 2012 contrajo nupcias por segunda vez con el abogado Juan Collado, expareja de la actriz Lety Calderón. No obstante, su felicidad se vio interrumpida cuando él fue detenido en 2019 por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Desde entonces, sigue preso.

Como se recordará, en plena pandemia y tras unos años alejada ya del medio artístico por su decisión de alejarse de la pantalla y el problema legal de su esposo, Yadhira respondió a las críticas por haber subido de peso, pues sí lucía algunos kilos de más luego de un tiempo de estar en casa fuera de los reflectores. La actriz confesó que padeció depresión y una dura enfermedad: hipoacusia súbita, la cual le impide escuchar debido al "estrés y la angustia".

Una de las últimas fotos de Yadhira Carrillo

También le respondió a sus detractores, pues hubo quienes la señalaron de lucir "irreconocible" o "desfigurada" por supuestas cirugías y cambios en su 'look', sin embargo, en su reaparición en la TV con Juan Soler, el público se dio cuenta que la artista luce mejor que nunca, con una envidiable figura y como si no hubiera pasado el tiempo. Aunque ella misma declaró que le han ofrecido decenas de telenovelas, no piensa volver porque quiere enfocarse en su marido, aunque no descartó hacer alguna serie infantil.

Yo lo que quisiera es hacer algo corto, como una serie, pero algo más para niños, como de animales, de niños, pero más familiar, un tema clasificación A", dijo tajante.

Yadhira Carrillo en 'Sale el Sol' con Juan Soler

No obstante, ahora reapareció en la cuenta de Twitter del programa Hoy, pues el portal Las Estrellas recordó que cuando Yadhira se casó con Collado, adquirió 4 hijastros, aunque ellos no tuvieron hijos. La actriz no es mamá, pero sí madrastra de cuatro jóvenes, dos hijos de Lety Calderón, Luciano (quien tiene Síndrome de Down) y Carlo, y otros dos de la primera esposa del abogado, María Mar Dot Bohigas. Con ella procreó a Mar y Juan Collado Jr., quienes viven alejados del foco público.

Mar se casó en una lujosa boda a la que incluso asistió Enrique Peña Nieto y Yadhira sí tiene buena relación con ella y su hermano, sin embargo, no la tiene con los hijos de Lety. Como se recordará, ambas no tienen la mejor de las relaciones pues en varias ocasiones se han enfrascado en señalamientos, incluyendo que esta última declaró que Juan le habría sido infiel con Yadhira y la abandonó de la noche a la mañana, aunque ella lo negó.

Fuente: Tribuna