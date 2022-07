Divorciada y sin dinero: Tras 47 años en Televisa, querida exconductora de 'Hoy' debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como nunca antes, una querida exconductora del programa Hoy aparece en Venga la Alegría y responde a los que la cuestionan sobre el conflicto legal que enfrenta su hijo por presunto abuso. Se trata de Talina Fernández, también llamada 'La Dama del Buen Decir', quien esta semana fue confirmada como una de las participantes de MasterChef Celebrity México en TV Azteca luego de que hace unos años fuera despedida de Televisa y ni siquiera obtuviera liquidación luego de más de 47 años ahí.

La presentadora, quien empezó su carrera en los 70's y estuvo en decenas de exitosos programas y noticieros en televisión además de programas de radio, formó parte del elenco original del matutino Hoy, el cual abandonó años después. En 2019, fue despedida luego de más de 20 años en su programa Taliníssima. Según ella misma contó hace poco, luego de dejarla sin trabajo, ni siquiera le habrían dado su pago de liquidación completo.

Talina Fernández en el Programa 'Hoy'

La conductora, sobre todo al llegar la pandemia, tuvo varios problemas económicos. Al no tener ingresos por la falta de empleo, se empezó a agotar sus ahorros. Luego de que en varios portales se reportara que estaba ahogada en deudas, que tenía sus tarjetas de crédito hasta el tope y había tenido que vender varios bienes para salir adelante, ella misma reveló que tuvo que vender joyas para solventar su crisis, la cual afirma la hizo pasar por momentos muy difíciles, sumado a que tiene que cuidar su salud a sus 77 años.

"Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas mi amor; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza", comentó para 'De Primera Mano'. Tras dos divorcios, Talina acaparó titulares hace unos meses al anunciar que recibía el 2022 con nuevo novio, por lo que su vida sentimental estaba en su mejor momento.

No obstante, en lo laboral no fue así pues fue despedida del matutino en el que trabajaba desde hace un par de años: Sale el Sol en Imagen Televisión. Y aunque afortunadamente el disgusto no duró mucho pues ahora fue contratada por TV Azteca, Talina ahora explotó frente a la prensa por ser cuestionada sobre su hijo, el productor de cine Coco Levy, quien ha sido acusado por varias mujeres de haberlas acosado y abusado de ellas aprovechándose de su poder en la industria.

En una entrevista para el matutino Venga la Alegría Fin de Semana, la prensa la abordó y la presentadora se molestó muchísimo al empezar a escuchar cuestionamientos acerca de lo que está pasando con su hijo, quien este viernes fue despedido de la empresa Videocine donde trabajaba desde hace más de 20 años.

¡Basta! Permítanme... ¿qué me quieren preguntar? Si es sobre mis cuestiones familiares, ¡olvídenlo!", dijo muy molesta y alzando la voz a los reporteros, para después abandonar el lugar.

Por su parte, Coco, poco después de confirmarse su despido, publicó un video en el que aseguró que ha tenido para meditar sobre lo sucedido, pero sigue sin entender a las personas que lo señalan de propasarse con ellas: "Nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas (...) Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas, seguramente podía haberlo dicho de manera distinta, sin ser ofensivo", dijo.

Con el corazón en la mano les pido una disculpa a todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas, mi intención era apoyarlas".

Coco Levy

Fuente: Tribuna