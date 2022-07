El polémico día que Victoria Ruffo pensó que Eugenio había raptado a José Eduardo Derbez

Ciudad de México.- A 33 años de que comenzara el coqueteo entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo y la pareja terminara por separarse en malos términos, el único hijo que tuvieron, José Eduardo Derbez, reveló en una reciente entrevista lo difícil que fue ver a sus padres siempre en pleitos y además, narró la ocasión en que su mamá pensó que Eugenio lo había secuestrado para no devolvérselo.

En charla con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, José Eduardo contó que en una ocasión cuando era pequeño, Eugenio pasó por él a la escuela sin avisarle a Ruffo y se lo llevó a comer. Esto ocurrió en medio del juicio que la expareja tenía por la patria potestad del niño, situación que no ayudó al momento que la actriz se enteró de lo que el también productor había hecho.

Obviamente yo nunca lo vi mal, porque no sabía la dimensión de cómo estaban sus pleitos o en qué parte del juicio iban, cómo habían quedado, no tenía idea de nada. Para mí fue una comida increíble, muy divertida, o estaba feliz de verlo", dijo el joven.

Durate la comida, Eugenio recibió una llamada de la actriz quien lo hizo llevarle a su hijo a casa, donde aún en presencia del pequeño, los actores comenzaron a discutir. Tras darse cuenta de la presencia de su hijo, Victoria le pidió a José Eduardo Derbez que se metiera a la vivienda y aunque el hijo de los actores, admite que no supo cómo terminó esa historia, aún recuerda con nostalgia aquella tarde que comenzó como una aventura y terminó mal.

Aun así, aclaró que entendía a su madre, pues era posible que pensara que su papá quería robárselo, aunque esa nunca fue la intención de Derbez, quien solo quería pasar una tarde con su hijo, ya que no le permitían verlo, incluso, más adelante perdió la patria potestad y cualquier derecho sobre él.

Pese a que a lo largo de los años Eugenio ha hecho algunas declaraciones sobre cómo inició el amor con Ruffo y también cómo se apagó, fue hasta hasta este año en el programa La mesa caliente, que la entrevistadora Verónica Bastos le cuestionó el porqué no ha sido posible la reconciliación entre ambos.

Es una buena pregunta. Mira, te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidar. No vi la infancia de mi hijo", expresó.