En manicomio y desfigurada: Tras cirugías y renunciar a Televisa, actriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y modelo, quien dio un giro de 360 grados a su vida luego de caer en adicciones y terminara con el rostro desfigurado y hasta en un 'manicomio', reaparece en redes del programa Hoy. Se trata de Carmen Campuzano, quien fue una de las modelos más reconocidas en la década de los 90, logrando desfilar para importantes diseñadores, sin embargo, sus vicios le costaron la carrera y durante muchos años también su vida personal.

Como se recordará, en su peor momento Carmen sufrió varias crisis por sobredosis, era captada en estado inconveniente por las calles y estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Tras internarse varias veces en clínicas de rehabilitación, e incluso un hospital psiquiátrico según se dijo entonces, la también actriz de 51 años pudo salir adelante y recuperar las riendas de su vida. En la actualidad, lleva más de 10 años sobria y se convirtió en tanatóloga y conferencista, dando pláticas para la prevención del suicidio.

No obstante, una de las más notorias secuelas que le dejaron sus vicios fue en su rostro. Al mismo tiempo que estaba hundida en adicciones, Carmen sostuvo que adquirió Leptospirosis, bacteria que según argumentó "le empezó a modificar el rostro" y la dejó desfigurada. La actriz ha tenido que someterse a muchas cirugías para arreglar sus facciones, en especial su nariz. La última operación que tuvo resultó muy exitosa y en la actualidad Carmen luce muy bien.

Carmen Campuzano luchó por años contra los vicios

Aunque la actriz había participado en varios programas y unitarios de Televisa como Montse & Joe, Cuéntamelo Ya! y capítulos de Como dice el dicho, este 2022 se unió a TV Azteca pues es una de las participantes que competirán en el reality de cocina MasterChef Celebrity México. No obstante, la modelo no contaría con exclusividad en el Ajusco pues apareció en redes del programa Hoy en una entrevista que retomaron del matutino Despierta América de Univisión (que ahora se fusionó con Televisa).

Campuzano sorprendió al reaccionar al estado de salud de una de sus exparejas más controversiales: el primer actor Andrés García. Aunque no acabaron su romance en los mejores términos, la modelo fue cuestionada sobre la caída que sufrió el galán de telenovelas y reaccionó a su diagnóstico de cirrosis: "Mira, aquí lo importante es que él está muy bien cuidado por su esposa actual, y que Dios es muy grande, y que va a estar muy bien", se limitó a decir.

Por otro lado, sobre el distanciamiento con su hija Andrea García y todo lo que está pasando en su familia, prefirió no opinar al respecto y solo envió sus mejores deseos al histrión: "La verdad es que no estoy tan enterada, yo he estado enfocada en lo mío, entonces desconozco muchas cosas de muchas situaciones. Yo solamente deseo que se restablezca, que Dios lo bendiga, sé que tiene a gente maravillosa a su alrededor", finalizó.

