'La Bebeshita' abre su corazón y relata que pasa por un mal momento en su vida

Ciudad de México.- La influencer, Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', decidió hablar en redes sociales para confesar que está pasando por un mal momento en su vida, pues afirma que está sufriendo de depresión y ansiedad, por lo que aprovechó para desahogarse mediante un en vivo donde recibió buenos mensajes de sus seguidores.

Entre lágrimas, la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, mencionó que tiene esas dos patologías y entre lágrimas argumentó que ha vivido de todo, por lo que estas últimas semanas han sido las peores, al solicitarse a las personas que se den cuenta de sus problemas cuanto antes, pues de no hacer caso, las cosas pueden empeorar.

'La Bebeshita' confiesa que atraviesa por depresión

Siento que la depresión es una enfermedad que se debe de tratar y a veces no te das cuenta que tienes depresión hasta que ya todo esta mal y a veces siento que estoy pasando un momento en mi vida que me siento así con depresión fuerte”, dijo.

Además señaló que a este punto de su vida solo lo hace por vivir, al mencionar que no encuentra algún motivo para seguir, debido a que llora todo el día y al ver comedias ya no se ríe, por lo que menciona que a estas altura nada la llena, al no contar con un poco de distracción que la haga salir de ese gran problema que se ha hecho muy común.

Siento que nada me llena, vivo por vivir, o sea vivo por inercia, o sea que lloras todo el día y si no lloras todo el día sales como para distraerte y sales como para ver una película de risa y no te ríes", contó.

Por último, agregó que junto a la depresión también la acompaña la ansiedad por lo que esto provoca que se sienta un peor de lo que debería, sin embargo, hay cosas que la mantienen agradecida, y es que a ella que no le falte nada, gracias al apoyo de sus fans y a sus años de carrera en el espectáculo.

Sí también es ansiedad, pero pues es que hay momentos en la vida que pasan varias cosas muy cercanas a mis amigas, mi trabajo, mi familia. La gente me ve tienes todo y así… gracias a Dios no me falta nada, pero no sé siento que me lastima, pero necesitaba desahogarme con alguien", concluyó.

Fuente: Tribuna