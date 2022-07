¿Salió del clóset? Consuelo Duval estallaría en celos tras beso de Gloria Trevi y Mónica Naranjo

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- En días recientes, dos afamadas cantantes paralizaron a los fans de la música, después de que se dieran tremendo beso, en pleno concierto, este hecho habría despertado los celos de la querida comediante, Consuelo Duval, quien no dudó en mostrar su descontento a través de sus historias de Instagram... ¿será que la celebridad de La Hora Pico le dio una nueva oportunidad al amor?

Todo ocurrió en la presentación de la gira Valientes, de Mónica Naranjo, la cual se presentó recientemente en Guadalajara, Jalisco. Resulta ser que, en determinado momento de la presentación, ambas famosas se acercaron mucho la una a la otra, de tal modo que el contacto físico era inevitable, fue entonces que Gloria Trevi beso de 'pico' a la cantante de 'El amor coloca'. Posteriormente, la intérprete de 'Doctor Psiquiatra' relató que esta situación le parecía complicada, ya que, actualmente se encuentra casada.

Estoy casada y es mucha complicación un divorcio; pero para irse con este mujerón... pues no lo echamos pues" dijo entre ovaciones la cantante de 'No querías lastimarme'

Concierto de Gloria Trevi y Mónica Naranjo

Créditos: Instagram @gloriatrevi

Esta situación sí que desató los celos de un tercero, pero no se trataba del marido de Gloria Trevi, sino de Consuelo Duval, quien es gran amiga de la intérprete de 'Zapatos Viejos' e incluso, recientemente se les vio saliendo a algunas cenas juntas, donde ambas se gritaban el amor que sienten la una por la otra, por lo que era de esperarse que la comediante de La Familia P. Luche reaccionara de alguna manera al beso de las cantantes.

¡Ya! Que no te esté besando la señorita", expresó la intérprete de 'Federica P. Luche'

Consuelo Duval se encela por el beso de Mónica Naranjo y Gloria Trevi

Créditos: Instagram @consueloduval

Por su parte, Mónica Naranjo no dudó en expresar que realmente le había gustado el beso con Gloria Trevi, quien también dejó un comentario en la publicación de Instagram de la cantante de 'Psicofonías de Amor': "A mí no es que me gustes... es que me encantas", aseveró la famosa. Sin duda varias de las personas que acudieron al concierto salieron satisfechas por la entrega de ambas celebridades para brindar un espectáculo de gran calidad.

