Se volvió mujer: Tras fama en novelas de TV Azteca y 8 años en Televisa, hospitalizan a conductor

Ciudad de México.- Un famoso exconductor de TV Azteca, quien debutó en Televisa en el 2014 y se transformó en mujer, enciende alarmas al ser hospitalizado para ser sometido a una cirugía. Se trata del presentador Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, quien es mayormente conocido por conducir el programa Me Caigo de Risa desde hace varios años. A través de redes sociales, fue él mismo quien informó que había estado internado.

Como se recordará, el mexicano de 42 años trabajó en televisoras como TV Azteca y Fox Sports, donde le tocó ser colega de la conductora del programa Hoy Tania Rincón. Antes de llegar a Televisa para ser conductor titular, el originario de Guanajuato trabajó por varios años en el Ajusco donde participó en las telenovelas Las Juanas, La Heredera y la serie Deja que la vida te despeine, además de aparecer en programas como Venga la Alegría, Con sello de mujer y Vengache pa' acá.

Incluso en algún punto compartió que estuvo vetado de la televisora de San Ángel. Sí, él mismo reveló hace un tiempo que habría sido persona 'non grata' ya que no tenían idea de quién era él, sin embargo, todo eso cambió pues actualmente es conductor de Me Caigo de Risa junto a la Familia Disfuncional y de su propio programa Faisy Nights por el canal de paga Unicable, el cual es propiedad de Televisa.

Fue en ese talk show que hace unos meses dejó a todos boquiabiertos al ser caracterizado como una mujer, pues lo transformaron en una despampanante drag queen, con maquillaje, peluca y hasta uñas largas. Y tras casarse luego de años de noviazgo hace unos meses, el conductor anunció que se había sometido a una cirugía. A través de redes sociales, el famoso se dejó ver en el hospital, previo a ser intervenido quirúrgicamente.

Fue a través de sus historias de Instagram que Faisy publicó varias fotografías en las que lucía una bata de hospital y revelaba que afortunadamente todo había salido bien, aunque no especificó porqué había sido hospitalizado. Fiel a su sentido del humor, se dejó ver de espaldas y caminando con un suero, pero con el trasero al descubierto, lo que provocó las risas de usuarios en los comentarios. El conductor también informó que su esposa lo estaba cuidando, así que se espera que pronto dé más detalles.

