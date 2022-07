Tras 7 años de su retiro, filtran imágenes de cómo luce en la actualidad Mónica Dossetti

Ciudad de México.- Luego de que en días pasados se informara que la actriz Mónica Dossetti sufría de maltrato por parte de su hermano José, por medio de redes sociales comenzó a circular una imagen, en la que se muestra como luce actualmente la protagonista de la telenovela El Premio Mayor, quien actualmente padece esclerosis múltiple.

A siete años de su retiro, ella se mantiene en una silla de ruedas, debido a la enfermedad degenerativa que le limita físicamente, pero a pesar de todo ella se mantiene con un sonrisa la cual emite en una fotografía, a pesar de su condición actual, misma que la mantiene completamente alejada de la televisión, así como del ojo público.

Fue a través de la cuenta de Twitter @Carlon_2020, también conocida como Doña Carmelita, donde se filtró la imagen, en la que se le deja ver muy sonriente, pero con la enfermedad cada vez más invadida en su cuerpo, pues pareciera que ya no puede mover uno de sus brazos así como sus piernas, dejando sorprendidos a muchos.

De momento, se sabe que Mónica Dossetti tiene 56 años, y se fue a vivir a Tepoztlán, Morelos, junto a su hermano para filmar un documental, en el que planea hablar de su situación actual, luego de que en 2015 decidiera dejar la actuación tras el lamentable diagnóstico médico. Con respecto a la violencia que vivió, las autoridades la tendrán en vigilancia permanente en lo que se aclara su situación.

Por su parte, el hermano de la actriz mencionó que él a estado a su cuidado desde hace 14 años, luego de que fuera diagnosticada con la enfermedad, sin embargo, un día le ganó el coraje por lo que tomó esa decisión, de la cual dijo estar arrepentido, por lo que solicitó a las autoridades que le tengan paciencia.

Uno se satura, porque la vida del cuidador también es j*dida como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó; un día me rebasó el día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta", indicó el hermano de la actriz.