Tras caer en coma y años retirada de Televisa, exactriz de TV Azteca confirma divorcio en 'VLA'

Ciudad de México.- Tras años desaparecida del ojo público, una querida actriz y modelo reaparece ante las cámaras de TV Azteca y cuenta el infierno que está pasando al divorciarse del padre de su hija. Se trata de Daniela Spanic, hermana gemela de Gabriela Spanic, quien tuvo que alejarse del medio artístico luego de duros problemas de salud que incluso la hicieron caer en coma y quedar al borde de la muerte. La venezolana dio una desgarradora entrevista para Venga la Alegría Fin de Semana e impactó a todos.

Como se recordará, Daniela Spanic es una actriz, modelo y presentadora de televisión nacida el 10 de diciembre de 1973 en Venezuela. Empezó en el modelaje a los 15 años, no obstante, su delicado estado de salud hizo que se retirara tras haber trabajado en Televisa y el Ajusco. En la empresa de San Ángel colaboró en La Usurpadora, la cual fue protagonizada por su hermana Gaby, y Mundo de fieras, mientras que en la competencia participó en el melodrama La Duda, sin embargo, en 2007 su vida cambió.

Daniela y Gaby Spanic

En ese año, estando embarazada de su hija, Daniela Spanic estuvo a punto de morir a sus 43 años. La exmodelo fue ingresada de emergencia tras padecer fuertes dolores de cabeza y tuvo que ser intervenida para salvar su vida, ya que sufrió un derrame cerebral. Al estar esperando a su hija, todo se complicó, sin embargo, afortunadamente pudo despertar y dio a luz a su hija Katalina, quien para ella fue un auténtico milagro.

Aunque se logró recuperar del derrame, este le dejó secuelas, pues ha tenido dificultades para hablar. El más reciente susto de salud fue hace unos años. La actriz y conductora sufrió un bajón muy fuerte de sodio que le pudo haber costado la vida. Así lo contó al programa Sale el sol, en donde mencionó que de nueva cuenta se debatió entre la vida y la muerte: "Pensaba que era un dolor de cabeza normal. tuve un problema muy fuerte con la familia y me sentía peor entonces me dio una especie de crisis".

No me podía mover, no podía hablar, vomitaba. Me tuvieron que llevar al hospital. Te puedes morir porque te puede dar un infarto en cualquier momento", reveló, afirmando que doctores no pudieron explicar porqué le hace tanta falta sodio.

Daniela y Gaby Spanic

Tras varios años alejada del ojo público, Daniela reapareció en el matutino Venga la Alegría y se confesó en una conmovedora entrevista para la sección 'Los archivos no resueltos de Daniela Spanic', pues exhibieron la tragedia que vive la actriz y modelo, quien se está divorciando del padre de su hija, con quien se casó en el 2007, Ademar Nahun. Dani rompió el silencio sobre el infierno que vive.

Ahora estoy pasando por otra cosa más difícil. Eso del derrame no es nada para lo que estoy pasando en estos momentos".

"Desde hace 7 años paso por cosas difíciles. No me gustaría nombrarlo (a su expareja) porque sería darle mucha importancia y no se lo merece. He llorado mucho, me he sentido mal (...) Acostada en la cama sin querer levantarme, solamente Dios sabe lo que pasamos todos nosotros porque nos equivocamos. Nos casamos con la persona no indicada pero la mentira no la soporto, eso es lo que tengo que transmitir", compartió. Y es que contó que sufre violencia de parte de su expareja.

"Me bajaron. A todas las mujeres: no se dejen de nadie, por favor". Daniela también reveló que el sujeto presuntamente la acosa y la intimida, afirmando que se mete a su casa sin permiso y le rompe hasta los cuadros que hace, pues en su tiempo libre pinta y ha desarrollado una pasión por el arte. No obstante, afirma que ella seguirá adelante por su hija: "Así me reviente mis cuadros, así me hagan todo, ahí estoy yo. A mí nadie va a poder hacer contra mí, aunque me destruyan todo, voy a seguir y voy a seguir".

"Me falta terminar todos mis cuadros, que lo voy a lograr, lo demás bye, bye, bye (..) ahora sé la clase de persona con solamente verlo a los ojos (..) no voy a dejar la puerta abierta a una persona que no merece estar aquí, por mi hija que es lo que más adoro en mi vida voy a salir adelante, eso lo juro por Dios, que la justicia divina está allá arriba". Además el reportero René Gómez reveló que su expareja tendría cómplices, pues como paga el chofer de su hija de 14 años, este le ayudaría a entrar a su casa.

Instagram @danispanicoficial

Además, Daniela está muy preocupada porque están obligando a que su hija trabaje, reiterando que no tiene fe en la justicia: "Que lo pongan a vender en una tienda o en la calle eso es explotación infantil y además apoyada por una psicóloga. No se vale y quiero que quede bien claro, sobre todo, que en estos momentos no nombro su nombre pero si sigue así, sí lo voy a nombrar. La justicia en este país no vale".

Finalmente, Daniela comentó que lleva más de 3 años sin maquillarse y al verse en un espejo no se reconoció: "así como ustedes dicen, que me veo diferente cuando me maquillan. Yo no me maquillo, me veo maquillada y digo: ¿soy yo? Dios mío", dijo con una gran sonrisa, revelando que pese a todo lo que ha pasado, sigue creyendo en el amor y busca encontrar pareja: "Quiero conocer a un hombre que sea bueno de corazón, que sea sincero, real y lo que más quiero, que sea de corazón de verdad".

No una persona que sea mentirosa, quiero a una persona sincera, honesta y sí existen hombres así, estoy segura de eso", concluyó.

Fuente: Tribuna