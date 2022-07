Adiós 'Hoy': Tras volverse mujer y 20 años en Televisa, conductor se va a TV Azteca y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien estuvo más de 20 años en las filas de Televisa y formó parte del programa Hoy, firma contrato con TV Azteca y aparece en Venga la Alegría. Se trata de Carlos Eduardo Rico, quien debido a su incomparable sentido del humor, hasta se ha convertido en mujer para interpretar a varios personajes. Luego de que dejaras las filas de San Ángel, esta semana trascendió que se unió a un popular programa del Ajusco.

Rico empezó su trayectoria en Televisa participando en programas de Las Estrellas como el matutino Hoy, Big Brother, Humor Es... Los Comediantes, Va de Nuez en Cuando, La Jaula, Otro Rollo y telenovelas como Salomé, ¡Vivan los niños! y Cachito de cielo. Sin embargo, años más tarde se quedó sin trabajo. Incluso, se dijo que tras irse a Estados Unidos a buscar empleo en la televisora Estrella TV, habría sido vetado por órdenes de altos ejecutivos.

Luego de que, como muchos colegas, tuviera dificultades económicas y laborales durante la pandemia, el exconductor del programa Hoy decidió organizar sus propios shows y giras de comedia, hasta que en 2018 sorprendió al pisar las filas de TV Azteca, participando en el programa Todo un show, aunque ya en 2021 se quedó varias semanas pues se integró al reality de canto ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría, de donde fue eliminado en noviembre pasado.

El comediante fue visto en Televisa de nueva cuenta y afirmó que considera a la televisora su casa, por lo que nunca hablaría mal de ellos: "Siempre sentiré a Televisa y agradeceré a Televisa, mi casa. Si alguna cosa que pongo de condición a cualquier televisora que voy es: permítanme de hablar bien de quién me dio la oportunidad, que es Televisa", mencionó en Más Noche. Sin embargo, eso no impide que ahora que no cuenta con exclusividad, no se vaya a la competencia.

Y eso es exactamente lo que pasó, pues esta semana se confirmó que Rico formará parte de los concursantes del reality de cocina MasterChef Celebrity, quienes fueron anunciados hace unos días. La nueva temporada se estrena el próximo domingo 21 de agosto a las 20:00 horas (CDMX) y fue por este motivo que el conductor apareció en las pantallas del matutino Venga la Alegría Fin de Semana, pues conductores retransmitieron la rueda de prensa donde los presentaron a ellos, a los jueces y a Tatiana, la conductora.

Entre los que competirán en esta nueva temporada del reality de cocina están la cantante colombiana Margarita 'La Diosa de la Cumbia', el exconductor de Hoy Mauricio Mancera, la exparticipante de Exatlón Macky González, el galán de telenovelas Francisco Gattorno, Julio Camejo, Talina Fernández, Nadia de La Academia, Verónica del Castillo, Alejandra Ávalos, entre otros.

