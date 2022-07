Adiós TV Azteca: Tras 'romance' en 'VLA' y duro despido en Televisa, conductor reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien presuntamente tuvo un fugaz amorío con famosa conductora del programa Venga la Alegría, dejó en shock a la audiencia de Televisa debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy con un fuerte mensaje. El famoso había ingresado a esta emisión en 2020 pero a finales de año fue repentinamente despedido e incluso se llegó a decir que estaba vetado del canal.

Se trata del también conductor y modelo Arturo Carmona, quien se integró al matutino de Las Estrellas para ocupar el lugar de Jorge 'El Burro' Van Rankin quien abandonó el elenco para grabar la serie que protagoniza 40 y 20. El exesposo de la cantante Alicia Villareal de inmediato cautivó a la audiencia de Hoy y aplaudieron mucho su ingreso a la emisión, sin embargo, meses más tarde hubo cambios y tanto a él como al 'Burro' acabaron por despedirlos.

Arturo Carmona formó parte de 'Hoy'

El originario de la ciudad de Monterrey comenzó su carrera artística siendo parte del reality de San Ángel Big Brother y luego se dio a conocer por su participación en entrañables telenovelas como Destilando amor (2007) y Cuidado con el ángel (2008-2009), por mencionar algunas. Pese a su larga trayectoria en la empresa, tras su despido del matutino de Andrea Rodríguez Doria se dijo que lo habían vetado y que tenía restringido su ingreso a la empresa.

El año pasado el periodista Álex Kaffie reportó que Carmona tenía prohibido el ingreso a Televisa San Ángel pese a que llevaba tantos años trabajando con ellos: "El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrara... las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar", aseguró el 'Villano de los espectáculos'. Cabe resaltar que actualmente el regiomontano ya volvió a trabajar a Televisa como parte del melodrama Corona de lágrimas 2.

Hace unas semanas Arturo regresó a la polémica pues en una entrevista con medios de comunicación negó conocer a 'La Bebeshita' mientras que esta mostró en plena transmisión de Venga la Alegría: Fin de semana las pruebas de que habían salido en plan romántico y dijo que hasta se habían 'besuqueado': "La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okay, no éramos novios, pero como que no es de caballeros decir: 'Hay sabes qué, ni te conozco'", declaró la conductora.

Luego de tanta controversia, hace algunas horas el nombre de Carmona volvió a ser tendencia en las redes e incluso se apoderó de la atención en el Twitter del programa Hoy debido al mensaje de aliento que le envió a su colega y amigo Andrés García, quien no ha estado muy bien de salud y hace una semana declaró que lo habían diagnosticado con cirrosis. Ellos trabajaron juntos en 2012 en el exitoso musical Perfume de gardenias.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Arturo Carmona le envía mensaje a Andrés García

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy