Hijo de reconocida cantante fue arrestado por conducir un vehículo reportado como robado

Nueva York, Estados Unidos.- La noche del viernes 16 de julio se reportó que el conductor de un vehículo, el cual circulaba por las calles de Nueva York, en específico el condado de Manhattan, había sido arrestado debido a que dicha unidad contaba con reporte de robo. Tras ello, se informó que la identidad del sujeto en cuestión era Declyn Lauper, hijo de la cantante Cyndi Lauper quien saltara a la fama por el tema Girls just wanna have fun.

Declyn 'Dex' Lauper, de 24 años de edad circulaba por 'La Gran Manzana' a bordo de un Mercedes-Benz modelo 2014 cuando policías de dicha ciudad notaron que el vehículo había sido estacionado en un sitio donde no estaba permitido hacerlo; no obstante, al corroborar los datos de la unidad, se informó que éste tenía reporte de robo, por lo cual su conductor fue detenido el pasado jueves 14 de julio cerca de las 01:40 horas sobre la calle West 140th y Broadway en Hamilton Heights pues se e informó, estaba en doble fila y había reporte de robo.

Declyn 'Dex' Lauper. Foto: The New York Post

Según los reportes de la Policía de Nueva York, de inmediato Lauper fue presentado ante las autoridades correspondientes a modo de conocer si él había estado involucrado en el robo o bien, había adquirido el vehículo sin saber que tenía dicho reporte. Hasta ahora se desconoce cómo fue que el automóvil de lujo llegó a sus manos pues solo se reveló que había tenido que pagar una fianza para poder enfrentar su proceso legal en libertad.

El joven de 24 años de edad no solo es el hijo de la cantante quien saltara al éxito en la década d los 80, sino también es el único hijo que esta tuvo con David Thomspon, un importante productor, algo que llevó a 'Dex' Lauper a integrarse en el ámbito del entretenimiento y la música, lo cual lo ha llevado a incursionar en el rap, género que desempeña bajo el nombre de Declyn Thornton, al tiempo que participa en la producción musical de la serie animada Bob's Burger.

Hasta ahora, su madre no ha dado su postura por la detención de su hijo; no obstante, en años anteriores había expresado a medios que el hecho de provenir de una familia de padres famosos y él ser un adolescente, hacía difícil que ella pudiera hablar con él, en especial al tratarse de un adolescente que vivía entre lujos y rebeldía, por lo que se espera que en los siguientes días no solo la Policía de Nueva York de más detalles sobre este robo, sino también su madre opone al respecto.

