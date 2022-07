Luto en la TV: Joven actor muere por cáncer y estremece su último mensaje: "Tenía ganas de vivir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del entretenimiento se está vistiendo de luto debido a que un joven actor perdió la vida en días pasados a poco menos de 1 año de que anunciara que le habían detectado cáncer. Se trata de Antonio Ibáñez, quien es oriundo de España y quien dejó un desgarrador mensaje antes de morir en el que explica que hizo todo para seguir en el plano terrenal pero no logró ganar la batalla.

La estrella española apenas tenía 34 años al momento de su deceso y además de la actuación, también incursionó en el modelaje y la pintura. Fue reconocido por formar parte de exitosas series como Aída y El ministerio del tiempo. Comenzó siendo modelo y alcanzó un gran éxito con su participación en la reconocida Arrayán, donde interpretó a Santiago. También apareció en La que se avecina y más recientemente estuvo participando en el reality de baile The Dancer.

Fue a través de la cuenta del propio Antonio que se anunció su dolorosa muerte y es que él mismo dejó un último mensaje escrito para comunicar que había dejado de existir: "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte", escribió, no obstante, el histrión le pidió a sus más de 30 mil seguidores que no dejen morir su memoria y que lo recuerden a través de sus obras.



Podrás ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí nos podremos perder en mi alma linda y generosa", agregó.

Apenas en julio del pasado 2021 Ibáñez había informado a través de sus redes sociales que le habían encontrado un linfoma y que había comenzado un tratamiento de quimioterapia para ganar la batalla contra esta enfermedad. Mediante una larga reflexión, el español comentó que se enfrentó a un fuerte miedo e incertidumbre cuando le dieron el diagnóstico, no obstante, se enfocó en recuperarse y sacar lo mejor de esta difícil experiencia.

Pero estoy con más fuerza que nunca para afrontar esto y todo lo que venga ¡me encuentro muy bien! Con valentía, con una energía que se ha apoderado aún más de mi cuerpo, mente y alma. Sinceramente esto no me hacía falta para valorar todo lo que tengo, siento, quiero y disfruto en la vida. Aún así sigo aprendiendo", escribió el año pasado.

Muere Antonio Ibáñez víctima de cáncer

Se sabe que Antonio, quien era oriundo de la ciudad de Granada, fue diagnosticado con Linfoma de no Hodgkin el cual es muy común en los jóvenes y también muy difícil de detectar. Hasta el momento se desconoce cuáles son las causas de este tipo de cáncer pero entre sus principales síntomas están fatiga persistente, pérdida de peso inexplicable, picazón intensa, fiebre, sudores nocturnos, una mayor sensibilidad a los efectos del alcohol y también la inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, la ingle o las axilas.

