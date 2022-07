Patricio Borghetti sacude a la farándula con notica de Odalys Ramírez: "No pareces real"

Ciudad de México.- El pasado sábado, 17 de julio, el actor y conductor de Venga la Alegría, logró paralizar a la farándula después de mandarle tremendo mensaje a su pareja, la presentadora de Cuéntamelo, Ya!, Odalys Ramírez... será que ¿está pensando en separarse de la famosa? Sí quieres averiguar todos los detalles detrás de esta historia, entonces, no dejes de leer las siguientes líneas.

Lo cierto es que, el actor de Atrévete a Soñar, Rebelde y Por Siempre Mi Amor se encuentra más enamorado que nunca de la conductora del programa de espectáculos de Televisa, pero esto no evitó que le mandara tremendo mensaje a Ramírez a través de su cuenta oficial de Instagram ¿la razón? El pasado viernes 16 de julio, la afamada presentadora cumplió 38 años de edad, por lo que Borghetti no perdió la oportunidad de demostrar el gran amor que siente por ella.

Feliz cumple amor de mis vidas. Odalys Ramírez, cuando apenas te conocí te dije que eras un milagro y ahora, después de tantos años y tanto camino recorrido juntos, lo siento más que nunca. A veces no me explico como tengo tanta suerte, porque tú no pareces real... pero lo eres y eliges estar conmigo... que suerte tenemos de tenerte en nuestras vidas, a todos nos haces mejores personas con tu amor, generosidad, energía y alegría", declaró Borghetti