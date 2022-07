Pleito en TV Azteca: Lolita Cortés y Alexander Acha tienen dura discusión en 'La Academia 20 años'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer sábado 17 de julio se vivió un nuevo emocionante concierto en La Academia 20 años y además de que hubo otra expulsión inesperada, los millones de televidentes de TV Azteca presenciaron otra incómoda e intensa pelea entre el director de esta generación Alexander Acha y la polémica jueza Lolita Cortés. Los personajes se hicieron de palabras en plena transmisión en vivo y los gritos no faltaron.

Como se sabe, desde que dio inicio el concurso de canto conducido por Yahir, el hijo de Emmanuel y la intérprete de exitosas obras musicales han tenido peleas memorables pero sin duda alguna la que ocurrió ayer sábado ha sido una de las más fuertes de esta Décimo Tercera Generación. La razón por la que comenzó esta discusión fue porque a Alexander no le agradaron las severas críticas que hizo la 'Jueza de Hierro' contra dos alumnos.

Alexander Acha se pelea con Lolita en vivo

Mientras Lolita, quien hasta hace unos meses formaba parte de Televisa, criticaba la presentación de Eduardo y Cesia, el director de La Academia tomó la palabra y señaló que no estaba de acuerdo con sus comentarios, además de que la tachó de ser sumamente grosera y prepotente: "Te voy a decir la verdad, yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres esas palabras de 'estúpi... idea' porque no nos gusta, no está bien y tú lo sabes", expresó el cantante.

A Cortés no le agradó la forma en la que este par de alumnos interpretaron el tema Acá entre nos de Vicente Fernández y señaló que los culpables de esta mala presentación eran los maestros y Acha pues no los supieron dirigir: "A mí tampoco me gusta lo que está pasando en el escenario, señor, y cuando un público va a pagar por lo que ve...tenga cuidado... Usted es el director, se lo dije desde un principio, si algo está mal me voy contra usted", replicó Lola.

El intérprete de Te Amo volvió a señalar que no estaba de acuerdo con los comentarios que estaba haciendo la jueza y le pidió más respeto tanto para él como para los maestros de La Academia, sin embargo, la también bailarina y cantante lo siguió atacando y no le permitía hablar por lo cual tuvo que elevar su voz: "No quiero que te burles de este equipo docente, no está bien y tú lo sabes, a ti tampoco te gustaría", dijo Acha.

Estas palabras bastaron para que Lola se pusiera de pie y le dijera sus verdades al director ya gritando, lo cual le molestó demasiado a él: "Déjese de niñerías, póngase los pantalones y sea un director de una Academia, así tiene que ser, de la cara por ellos, usted se está justificando y no cargando con la culpa" y Alexander finalizó diciendo que no está contento de que una persona "grosera" forme parte del panel de críticos.

Fuente: Tribuna y Twitter @laacademiatv