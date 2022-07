¿Renuncia Carlos Rivera? Televisa busca a reemplazo para querida estrella de '¿Quién es la máscara?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que los ejecutivos de Televisa ya estarían alistando el regreso del reality ¿Quién es la máscara? en su cuarta temporada y que el estreno de la nueva edición estaría planeado para antes de que finalice el 2022. Lamentablemente reportan que dos personajes principales no volverían a participar en el programa dominical que tanto éxito le ha traído a esta televisora.

En el reciente capítulo del programa Con Permiso en Unicable el famoso periodista de espectáculos Juan José Origel dijo que se alistan cambios muy fuertes en 'La Máscara' y uno de ellos tiene qué ver con los investigadores. Presuntamente los productores del reality estarían buscando a una personalidad que se integre al panel de investigadores porque uno de estos renunciará. No se trata de Carlos Rivera, ni de Yuri ni Juanpa Zurita, quien ha estado desde la primera temporada.

'Pepillo' asegura que la reconocida actriz Mónica Huarte no regresará a ¿Quién es la máscara? luego de haberse integrado por primera vez en la tercera temporada, sin embargo, no adelantó las razones de su inesperada salida. Como se recordará, la protagonista de 40 y 20 llegó a esta emisión dominical para reemplazar a Consuelo Duval, quien no pudo estar en las grabaciones porque su agenda se le empalmó con la de El Retador.

Mónica Huarte dejaría '¿Quién es la máscara?'

Asimismo, Origel adelantó que la producción ya está buscando a las celebridades y personalidades que participarán en la nueva edición pero hasta el momento no se ha filtrado el nombre de ningún participante ni la cantidad de famosos que participarán, además de que tampoco se sabe qué máscaras usarán ahora. No obstante, otro cambio que ya estaría confirmado sería el de conductor y es que presuntamente Adrián Uribe ya no estará al frente de ¿Quién es la máscara?.

Supuestamente el conductor Omar Chaparro aceptó la oferta de volver a conducir el reality de investigación tal y como lo hizo en las primeras dos temporadas. Hay que recordar que el año pasado Adrián tomó el liderazgo del proyecto pero al parecer no volverá porque se dice que estaría grabando un nuevo programa de entrevistas y musicales en Estados Unidos, que pronto se comenzará a transmitir en el Canal de Las Estrellas.

Omar Chaparro reemplazaría a Adrián Uribe

Fuente: Tribuna