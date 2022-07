Sasha ya denunció formalmente a Luis de Llano por abuso sexual: "Ya está desde hace un mes"

Ciudad de México.- Han pasado varios meses desde que la cantante y actriz Sasha Sokol denunció en redes sociales al productor de televisión Luis de Llano por abuso sexual, algo que él negó haber cometido pero que no detuvo a la antes mencionada para continuar levantando la voz, por lo que una vez que llegó a la Ciudad de México, medios de comunicación la interceptaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional donde ella informó que desde hacía más de un mes había acudido ante las autoridades competentes para realizar la denuncia formal, misma que incluso fue ratificada a fin de avanzar con este caso.

Delante de las cámaras de televisión, la exTimbiriche reveló que si bien no había hablado del tema desde que lo informó de manera pública el pasado 8 de marzo, fue porque sus abogados así se lo habían sugerido, mas no por el hecho de haber dado 'carpetazo' a este asunto pues como es sabido, aseguró que el productor abusó de ella cuando tenía 14 años de edad, declaraciones que le valieron el apoyo de compañeros tanto de la agrupación antes mencionada como del medio artístico pues derivado de ello, surgieron otras denuncias contra más productores.

"Hace un mes puse la demanda, no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron", manifestó.