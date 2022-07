¿Abusó de la fama? Revelan que reconocido actor de la serie 'Glee' fue arrestado por conducir ebrio

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Diariamente las autoridades de todo el mundo, en especial los agentes de tránsito están alerta ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de otros conductores, por lo que revelar la identidad de cada persona que termina por se detenida sería algo complicado; no obstante, este hecho cobra relevancia cuando se trata de una estrella de televisión que, en este caso en concreto, ganara fama por haber incursionado en la serie The Glee Project, algo que pensó le mataría para burlar a la autoridad pero no fue así.

De acuerdo con lo expuesto por el portal TMZ, el actor y cantante Blake Jenner ya cuenta con antecedentes penales debido a que el pasado 9 de julio fue detenido por los agentes de tránsito quienes se percataron, hizo caso omiso a una señal de alto; incluso, viajaba a exceso de velocidad y todo bajo los efectos del alcohol, situación que lo hizo pasar algún tiempo tras las rejas pues puso en riesgo su vida y la de otras personas.

Fue el Departamento de Policía de Burbank el encargado de realizar el reporte donde la estrella de televisión figura entre los detenidos por este delito y, aunque se dijo estuvo tras las relajes solo 24 horas, tuvo que firmar una serie de documentos donde se comprometió a no volver a atravesar por esta situación, al tiempo que pagó una fianza, la cual no se dijo a cuanto ascendió pues la detención ya lleva tiempo de haber sucedido.

Blake Jenner fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Foto: TMZ

Jenner alcanzó popularidad en 2012 luego de haber participado en The Glee Project, una serie de televisión producida por la extinta cadena Fox y lo que a su vez lo llevó a participar en la serie Glee durante la cuarta temporada donde interpretó a 'Ryder Lynn', personaje que lo llevó a ganarse el afecto del público y por lo que estuvo hasta que llegó a su fin en 2015; tras esto, ha estado en otros proyectos de menor rango pero igual no le han quitado la fama que obtuvo por dicha serie de televisión.

Cabe destacar que reportes han asegurado que el haber sido arrestado por conducir ebrio no es el único cargo que el actor tiene en su historia, pues en 2019 la actriz Melissa Benoist, quien participara en la serie Supergirl de Warner, lo había señalado por violencia de pareja íntima, algo que le ocasionó daño a la vista y por lo que se dijo, la afectada desistió d poner una demanda. Fue hasta 2020 que el actor reconoció los hechos aunque no se supo si hubo algún tipo de indemnización.

Blake ya había sido señalado por violencia. Foto: The New York Post

Fuente: Tribuna, Page 6