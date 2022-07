Adiós Chapoy: Tras renunciar a exclusividad y dejar México, conductor cambia TV Azteca por Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de televisión, quien tras más de 20 años en Televisa renunció a su contrato de exclusividad en 2017 y se dijo fue rechazado de TV Azteca, regresa a las filas de la televisora. Se trata de Marco Antonio Regil, quien tras alcanzar la fama en programas de concurso como 100 mexicanos dijeron y Atínale al Precio, se fue de México y se ha enfocado en una carrera fuera de la pantalla chica.

Marco Antonio Regil en Televisa

Regil, quien ha conducido en varias ocasiones el Teletón, decidió renunciar a su exclusividad en Televisa en 2017 y posteriormente se dijo fue rechazado al intentar llegar al Ajusco para conducir La Academia. Esto no se confirmó, sin embargo, sí estuvo como invitado en el programa Ventaneando junto a Pati Chapoy y en el matutino Venga la Alegría. No obstante, al no obtener trabajo en el Ajusco, Regil se mudó a Estados Unidos y firmó contrato con Telemundo, donde condujo el matutino Un Nuevo Día.

Marco Antonio Regil en 'Ventaneando' con Pati Chapoy

En 2019, el mexicano dejó la emisión para perseguir otros proyectos. Tras la muerte de su madre, explicó que su salida del programa obedecía a su deseo de seguir desarrollándose como orador motivacional, en lo que se convirtió y hasta lanzó un exitoso podcast donde ha tenido como invitados a otros famosos. Aunque ha contado que sí le han ofrecido regresar a la TV, algo que lo ha hecho desistir es que en algunos casos los patrocinadores promueven productos de origen animal y él es vegano.

Y aunque el año pasado que reapareció públicamente reveló que dejó Televisa ya que no querían hacer un talk show como él pretendía, ahora está de regreso en la televisora. Y es que Regil fue el invitado estrella del tercer capítulo de la Gala Disfuncional de Me Caigo de Risa. En esta nueva temporada del famoso programa transmitido por el canal de Las Estrellas, el presentador se divirtió como niño con los conductores y fascinó al público.

Regil participó en divertidas dinámicas junto al conductor Faisy y el resto de la Familia Disfuncional como el recibir toques, poner pincitas y aunque sorprendió al sacar todo su 'flow', fue el primero en terminar en el sillón de la vergüenza. Internautas expresaron sus comentarios por tener al conductor de invitado: "Me encanta Regil", "Buenísimo el programa", "Qué tipazo", "pensaba que Regil era mam... pero nada qué ver", "Súper invitado, me fascinó el programa".

