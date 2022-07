Adiós TV Azteca: Tras 17 años al aire, Cynthia Rodríguez renuncia a 'VLA' y aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- La reconocida conductora y actriz Cynthia Rodríguez, quien hace poco más de un mes renunció a la conducción del matutino Venga la Alegría, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans debido a que hace unas horas apareció en el programa Hoy. Como se recordará, la también cantante inició y formó su carrera en TV Azteca, empresa a la que se mantuvo fiel durante 17 años.

Fue el pasado 30 de mayo cuando la guapa artista nacida en Monclova, Coahuila, confirmó que abandonaría las filas de la empresa del Ajusco porque tenía intenciones de tomarse unas "largas vacaciones" para disfrutar al lado de su pareja, el cantante Carlos Rivera. Cynthia llegó a esta televisora en 2005 como participante del reality La Academia y desde entonces se convirtió en una de las estrellas más queridas por el público.

Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera... Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada", expresó.