Divorciada: Tras 18 años retirada y romance con dueño de Televisa, protagonista aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber tenido un romance con el dueño de Televisa en su juventud y luego terminar exhibiendo el supuesto catálogo de actrices públicamente, una famosa exprotagonista de telenovelas reaparece en redes del programa Hoy. Se trata de Kate del Castillo, pues recuerdan el medio hermano de ella y Verónica, con el que no tienen relación. Y es que su padre, el primer actor Eric del Castillo, revela que sus hijas y su esposa no tuvieron química con él y la relación fue complicada desde el principio.

Como se recordará, Kate debutó en la televisora en 1991 y protagonizó melodramas como Muchachitas, Azul, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona, El derecho de nacer y Bajo la misma piel, sin embargo, tiene 18 años sin hacer una telenovela en la empresa. Hace unos años, Kate protagonizó tremenda polémica al revelar que el polémico catálogo de Televisa presuntamente sí existió y fue duramente criticada.

Kate del Castillo en 'Muchachitas'

Kate abandonó México hace casi dos décadas y se fue a Estados Unidos en busca de una oportunidad laboral, sin embargo, luego tuvo problemas con autoridades mexicanas por haberse reunido con Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Kate, quien se ha divorciado en dos ocasiones y hasta tuvo un romance con el actual dueño de Televisa Emilio Azcárraga Jean, hijo del fallecido Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo, actualmente tiene una relación con el director de fotografía Edgar Bahena.

Kate del Castillo y Emilio Azcárraga

Y luego de que su padre Eric del Castillo desatara controversia al opinar sobre la vida sentimental de su hija, pues ha afirmado que teme se quede sola y quisiera que forme una familia, ahora vuelve a dar declaraciones pero de otro de sus hijos: uno que casi nadie conoce pues no tiene contacto con la familia: Ponciano del Castillo, quien es hijo del primer matrimonio que tuvo el histrión con la actriz Roxana Billini, antes de contraer nupcias con Kate Trillo, madre de Kate y Verónica del Castillo.

La protagonista de La Reina del Sur de Telemundo es la hija menor del matrimonio, sin embargo, ni ella ni su hermana tienen una relación con Ponciano, primogénito de su padre. Fue el propio actor quien en la entrevista retomada por la cuenta de Twitter del Programa Hoy dijo: "Me enamoré mucho de esta persona en una película y decidimos casarnos. Duré casi cinco años casados, tuve un hijo, mi hijo Ponciano, lo quiero mucho... A un hijo le quité un hogar".

"No hay química y hay recelo, es normal, ese es mi prietito en mi vida, de tristeza y de dolor", manifestó el actor sobre la nula relación entre su esposa e hijas con su primer hijo. Dichas declaraciones fueron confirmadas por la madre de Kate: "Él y yo no tenemos contacto. Si yo vengo al teatro, él no viene ese día. Lo siento, qué feo hablar de esto, pero así es. Ni el nombre se menciona... Pasaron los años y se fue descomponiendo la cosa y no quiere, yo no puedo. Es un tema intocable en la casa", dijo sobre su hijastro.

Trillo añadió que han intentado acercarse a él en el pasado pero él no ha querido establecer contacto, por lo que ya hizo su paz, sin embargo, reconoce que a su esposo sí le afecta. "Ya lo he tratado muchas veces (firmar la pipa de la paz), pero no, no hay modo, pero así vivimos felices, pero hablo por mí no por mi marido", compartió. Por su parte, Verónica, hermana mayor de Kate del Castillo, también ha destacado que desde niñas la relación era complicada e incluso catalogó a su medio hermano como "gandalla".

"De chicas convivíamos con él, era medio gandalla, nos rompía nuestros juguetes a veces, nos tiraba nuestras casas de campaña, pero convivíamos. Mi mamá tuvo muy buena intención de integrarlo, en el fondo sé que lo quiere y lo quiso", sostuvo hace unos años. Aunque no hay muchas imágenes de Ponciano, hace unos años mostraron algunas fotografías en el programa Intrusos de cómo luce en la actualidad.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna