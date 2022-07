Divorciada y vetada: Tras pleito en 'Hoy', conductora sale de 'VLA' y la 'corren' de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica y reconocida conductora, quien se divorció y acabó vetada y sin trabajo en Televisa, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que este lunes 18 de julio abandonó la conducción del programa Venga la Alegría y la producción presentó a su reemplazo. Gran parte del público de TV Azteca no ha dejado de pedir que esta famosa ya no regrese a trabajar pues no simpatizan con ella.

Se trata de la también actriz Anette Cuburu, quien tiene una enorme trayectoria en la empresa del Ajusco donde ha formado parte de proyectos como los programas Con sello de mujer, Todo un show, El club de Eva y además el unitario Lo que callamos las mujeres. No obstante, también ha tenido la oportunidad de trabajar para Televisa, donde actualmente se encuentra vetada después de divorciarse de un ejecutivo de la empresa.

Anette fue parte del programa Hoy y hace un par de años admitió que la persona con la que jamás se llevó bien fue con Andrea Legarreta, quien por su parte negó el pleito y dijo que jamás la trató mal. Asimismo, la llamada 'Güera Cachanilla' recordó que su separación de Alejandro Benítez, directivo de la empresa de San Ángel, provocó que la vetaran de "todas las televisoras del mundo" e incluso hasta perdió muchas amistades.

Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie...", contó la presentadora en su regreso a TV Azteca tras años de ausencia.

Este fin de semana Cuburu aprovechó para tomarse unas merecidas vacaciones al lado de sus retoños, sus tres hijos, y a través de las redes sociales no ha parado de presumir imágenes del viaje que está disfrutando. La presentadora de 47 años realizó un viaje hasta Los Cabos, en Baja California Sur, junto a sus herederos y a través de sus historias de Instagram ha mostrado que se hospedaron en uno de los hoteles más exclusivos de la zona.

Anette Cuburu está de vacaciones con sus hijos

No obstante, Anette dejó un espacio vacío en el elenco de VLA y este lunes 18 de julio la producción del programa tuvo que llamar a otra conductora para que ocupara su lugar. Fue nadie más y nadie menos que la joven Gaby Ramírez, quien también conduce Venga la Alegría: Fin de semana, la que tuvo que ingresar de emergencia a este matutino para reemplazar a la presentadora titular. Esta decisión fue muy aplaudida por el público.

A través de las redes sociales, decenas de televidentes están celebrando que incluyeran a Gaby esta mañana en Venga la Alegría pues les parece una de las conductoras más simpáticas y con más chispa del Canal Azteca Uno. No obstante, algunos otros internautas están haciendo comentarios muy crueles en contra de Cuburu y más de uno ha pedido que sus vacaciones se alarguen e incluso que no regrese al matutino.

Gaby reemplaza a Anette en 'VLA'

