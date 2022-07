Ejecutivos hunden a Chapoy: Tras pleito en 'Ventaneando', conductor de TV Azteca se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor de TV Azteca, quien le hace la competencia al programa Ventaneando y mantiene un pleito con todos los colaboradores de Pati Chapoy, sorprendió a todos los televidentes debido a que ayer domingo 17 de julio regresó a la televisora y se unió al elenco de Venga la Alegría: Fin de semana. Se trata del controversial periodista especializado en espectáculos Javier Ceriani.

Como se sabe, el argentino forma parte del programa Chisme no Like pero hace cinco semanas dejó la emisión y salió del aire porque se internó a la aventura del reality Survivor México. Lamentablemente el pasado viernes 15 de junio el conductor resultó eliminado de la competencia que conduce Carlos Guerrero 'El Warrior' y por ello ya se encuentra de regreso en México para contar su experiencia viviendo en las inhóspitas playas de República Dominicana.

Como se sabe, Chisme No Like llegó a la pantalla de la empresa del Ajusco a inicios de este 2022 y se transmite a través del Canal A+ en el mismo horario que Ventaneando el cual se transmite por Azteca Uno. La contratación de Ceriani y su compañera Elisa Beristain causó mucha polémica pues es bien sabido que ni Chapoy ni Daniel Bisogno, así como otros conductores de la televisora no los toleran ni un poco.

En diversas ocasiones el argentino ha sacado del clóset al llamado 'Muñe', quien por su parte también ha respondido a sus insultos. Durante el 2020 en plena transmisión en vivo de Ventaneando Daniel lo llamó "mequetrefe, asqueroso, jeta de bruja mal cog...". Tras estos insultos del conductor, los ejecutivos del Ajusco lo castigaron enviándolo a su casa sin goce de sueldo por unas semanas e incluso se especuló que Bisogno casi iba a ser despedido.

Tras tantas disputas en Ventaneando nadie se esperaba que Javier y Elisa recibieran tanto apoyo de parte de los directivos de TV Azteca pero ocurrió todo lo contrario. Ayer domingo el conductor rubio debutó en el matutino VLA: Fin de semana para contar su experiencia siendo parte de la tercera temporada de Survivor México donde formó parte de la Tribu Halcones y siempre estuvo dando de qué hablar por sus pleitos con otros participantes, en especial con Gabo Cuevas.

Para muchos expertos, la presencia de los conductores de Chisme no Like en diversas emisiones de TV Azteca dejan claro que Chapoy ya perdió mucha influencia entre los poderosos ejecutivos de del canal, al cual ella se ha mantenido fiel durante 28 años. Se espera que incluso Ceriani llegue al foro del programa Venga la Alegría la mañana de este lunes para también hablar sobre su participación en Survivor México.

