Furtivo o de bajo presupuesto: Jennifer López contrajo nupcias con un vestido "de película vieja"

Las Vegas, Nevada.- La noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo fue la reciente boda entre la actriz y cantante Jennifer López con el actor Ben Affleck, pareja que hace 20 años también planeó llegar al altar pero por diversas circunstancias cancelaron la unión; no obstante, tras décadas alejados y matrimonios fallidos, ambos viajaron a Las Vegas para decir "sí, acepto" y darse una nueva oportunidad como pareja.

Si bien solo se conoce el lugar donde la ceremonia tuvo lugar, así como un par de fotografías publicadas por la pareja en cuestión, se ha revelado que la denominada 'Diva del Bronx' utilizó para este día especial un vestido calificado como de "una antigua película", lo que se a su vez ha sido señalado como el "algo viejo" que eligió para darse suerte a su enlace, al tiempo que otros aseguran, fue por las prisas que no hubo tiempo de acudir con un diseñador para elaborar la tan esperada prenda.

Las imágenes que JLo y Ben Affleck compartieron con la audiencia, dejan ver a la interprete de temas como On the floor, Let’s get loud o Get Right con dos atuendos diferentes: el primero se trata de un vestido con encaje en los hombros y manga larga del cual se ha dicho, forma parte de la colección nupcial de Zuhair Murad; sin embargo, también se ha dejado ver a la exesposa de Marc Anthony con un otro vestido sin mangas y estilo vintage que también se dijo, usó para este enlace.

La razón del vestido viejo

Aunque ambos atuendos no han sido mostrados por Jennifer López en ninguna de las producciones que ha protagonizado, incluida la cinta Marry me, el motivo por el que se dijo que era de un estilo antiguo fue como un guiño a la fecha en la que ambos se conocieron, pues en 2001 ambos estaban en el rodaje d ella cinta Gigli y, el hecho de haberse casado dos décadas después a sido interpretado por los expertos como una boda con un guiño al viejo Hollywood, al tiempo de el hecho de haber retomado su relación desde donde la dejaron.

Al hacer viral no solo las imágenes de su boda, sino también del anillo y hasta del atuendo completo, se ha robado las tendencias en redes sociales pues muchos de los internautas incluso han reaccionado con memes al hacer referencia a que en adelante, todas las mujeres buscarán regresar con su expareja al igual que lo hizo la cantante, actriz y empresaria quien aseguró "el amor es paciente".

