Golpe a Legarreta: Tras veto de TV Azteca, amante de Erik Rubín llega a Televisa y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien tuvo un tórrido romance con el esposo de Andrea Legarreta, Erik Rubín, aparece en las pantallas del programa Hoy de Televisa por un delicado motivo. Se trata de Paulina Rubio, quien en el pasado fue 'amante' del exTimbiriche, mucho antes de que se casara con Andrea y con quien le fue infiel a Alejandra Guzmán (lo que en su momento agravó las diferencias entre ambas). Y es que 'La Chica Dorada' perdió a su madre hace unas semanas, la primera actriz Susana Dosamantes, y tras traer sus restos a México, dieron una misa en su honor en la CDMX.

Tras formar parte de uno de los triángulos amorosos más polémicos de la farándula mexicana en los 90's, 'La Guzmán' y Paulina se reconciliaron para hacer el 'Perrísimas Tour 2022', sin embargo, hasta la fecha no tienen la mejor de las relaciones. Rubio, quien había reaparecido públicamente el año pasado luego de un tiempo alejada de los medios, primero estuvo en TV Azteca pues dio una entrevista exclusiva a Pati Chapoy para Ventaneando pese a que fue vetada hace unos años por estar en La Voz... México cuando se transmitía en Televisa.

Instagram @chapoypati

También estuvo en el matutino Venga la Alegría y luego pisó el foro del programa Hoy, donde se vio frente a frente con Legarreta, con quien según usuarios tuvo una mala actitud y le habría hecho un desplante, aunque Andrea señaló que ella no notó esta tensión que para otros fue evidente. Tras ser criticada en el pasado por presuntamente abusar del bótox y por su delgadez, el pasado 2 de julio la intérprete de Ni una sola palabra sufrió la muerte de su madre por cáncer de páncreas, ahora Paulina reaparece en el matutino.

Y es que se ofició una misa en la CDMX por el eterno descanso de Susana Dosamantes, por lo que Paulina Rubio y su hermano Enrique atendieron a todos los presentes. En el evento, un mariachi entonó A mi Manera y Amor Eterno, temas favoritos de la primera actriz. 'La Chica Dorada' se mostró muy conmovida y agradeció las muestras de cariño del público y la prensa: "Quiero decirles que apreciamos mucho este amor y cariño... por todos las diferentes manifestaciones hacia mi madre, por quererla, respetarla".

Y agregó: "Son días difíciles y agradezco mucho que estén aquí y estamos haciendo la última voluntad de Susana, mi mamacita hermosa... los quiero mucho", dijo. Enrique, su hermano, comunicó cuál fue la mayor enseñanza que les dejó tras su partida: "Mi mamá siempre fui muy cariñosa, muy abierta y humana. Algo que nosotros heredamos. Ella descansará aquí con mi abuela, en una cripta familiar que tenemos por aquí", mencionó.

Otros famosos acudieron a la ceremonia, como Yolanda Andrade, quien contó una divertida anécdota: "me despertaba para ir a mi llamado y me decía: 'ya está lista el agua caliente, báñate en mi baño para no despertar a Paulina'. Me decía: 'es muy importante que desayunes' y nos reíamos". Por su parte, Benny Ibarra y Erik Rubín también estuvieron presentes y dirigieron algunas palabras para los medios. Por su parte, el exTimbiriche compartió: Nos damos cuenta que en esta vida todo es prestado".

Erik Rubín y Paulina Rubio

En el lugar también estuvo Leonardo García y el viudo de Susana, Luis Rivas, quien no quiso hacer declaraciones. Martha Figueroa compartió que la última vez que lo vieron fue recogiendo las cenizas en Miami y la última voluntad de la actriz fue traerla a México. Por su parte, Andrea Legarreta, quien asegura que no le molesta en nada que su esposo siga en contacto con Paulina ya que son amigos, compartió un poco sobre lo que Rubín le contó al llegar de la misa:

"Dice Erik que los vio muy tranquilos y hubo un momento muy conmovedor cuando el mariachi tocó las canciones que le gustaban a Susana", comentó. Y agregó: "Y bueno pues, siempre la vamos a recordar con mucho cariño y no están solos como bien lo vimos. Dice que estaba lleno, tal vez no había tanta gente del medio pero mucha gente muy querida apoyándolos. Un abrazo para todos", compartió Andrea.

Fuente: Tribuna