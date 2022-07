La TV está de luto: Tras muerte de su esposa, famoso actor fallece y estremece su causa de muerte

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo está de luto pues confirman la muerte de un famoso actor y cantante a los 77 años de edad. Se trata de Mickey Rooney Jr., hijo del legendario histrión Mickey Rooney. Según informaron varias fuentes, Rooney Jr. falleció este sábado 16 de julio a los 77 años de edad en su casa ubicada en Glendale, Arizona. Su pareja desde hace varios años, Chrissie Brown, fue quien confirmó la noticia y habló de su causa de muerte.

Rooney Jr. fue uno de los 'Mouseketeers' originales que aparecieron en el popular programa de televisión El Club de Mickey Mouse (el cual duró desde 1955 hasta 1994) junto a su hermano Tim. El originario de Alabama apareció en películas como Honeysuckle Rose, Beyond the Bermunda Triangle y Hot Rods to Hell. En la pantalla chica apareció en programas como I've Got a Secret y Shindig! además de la emisión creada por Walt Disney.

Mickey Rooney Jr. (QEPD)

El artista estaba más enfocado en su música, pues siempre tuvo una pasión por ella. En entrevistas, reveló que tocaba la guitarra, el teclado, el bajo y los tambores, además de la armónica. Tocó en varias bandas y junto al famoso cantante Willie Nelson. Rooney Jr. afirmó que "volvió a nacer" como cristiano y tras su primer divorcio y la muerte de su segunda esposa, conoció a su última pareja Christi L. Brown, con quien estaba desde el 2007. Ella contó que el músico falleció por causas desconocidas.

Willie Nelson y Mickey Rooney Jr.

El intérprete, quien acababa de celebrar su cumpleaños 77 el pasado 3 de julio, además de sus créditos en la actuación, también participó en la música de varios proyectos pues ayudó a componer la banda sonora de Hot Rods to Hell, de John Brahm. En la década de los 60 realizó canciones que se volvieron muy populares como The Wandering Wind, The Choice Is Yours y It Certainly Ain't a Nice Thing.

Fue el artista Paul Petersen, amigo de Rooney Jr., quien a través de su cuenta de Facebook confirmó con profunda tristeza el deceso de su compañero este fin de semana debido a que ambos colaboraron juntos en el pasado en el programa El Club de Mickey Mouse, afirmando que su partida fue pacífica: "Mickey Rooney Jr. falleció pacíficamente en Arizona. Durante los últimos años, vivió con y estuvo al cuidado de Chrissie Brown y su familia".

"Conocí a Mickey, el mayor de nueve hermanos engendrados por su famoso padre cuando él y Timmy fueron contratados por Disney para ser Mouseketeers en 1955. Mickey Junior era alto y talentoso. Podía cantar, bailar y actuar... y meterse en problemas (...) Nos encargaremos de tus deseos", escribió en su desgarrador mensaje de despedida para el querido artista.

Captura de pantalla de Facebook

Fuente: Tribuna