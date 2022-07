"Me rebasó el enojo": Hermano de Mónica Dossetti llega a 'VLA' y confirma que agredió a la actriz

Ciudad de México.- José Dossetti por fin reapareció públicamente luego de que saliera a la luz un video en el que aparece a punto de estrangular a su hermana Mónica Dossetti dentro de su hogar. El director de cine y televisión accedió a visitar el foro del programa Venga la Alegría para dar su versión de los hechos y confirmó de propia voz que efectivamente, él agredió a la retirada actriz de Televisa, quien se encuentra en silla de ruedas.

En primer lugar Pepe, quien también trabajó en San Ángel con el productor Emilio Larrosa, admitió ante las cámaras de TV Azteca que él sí es la persona que aparece en la grabación de las cámaras de seguridad que difundió el periodista Carlos Jiménez: "Yo soy la persona que está en el video, soy la persona que comete ese acto y es indefendible. No tengo nada a favor mío", expresó y dijo que ya hay un proceso legal en su contra.

Dossetti señaló que la actriz de telenovelas como El premio mayor (1995-1996) y Salud, dinero y amor (1997-1998) no es una persona fácil de tratar asegurando que vive muy frustrada por su condición física. Desde hace 14 años ella sufre de esclerosis múltiple y esta misma enfermedad la obligó a renunciar a una vida normal, pues ahora depende de otras personas. La última vez que se le vio actuando fue en 2015 con el melodrama Hasta el fin del mundo.

El hermano de Mónica señaló que está muy arrepentido de haber atacado a la retirada estrella de televisión y asegura que él jamás había sido violento pero comentó que se dejó llevar por el calor de una discusión que estaban teniendo: "Me rebasó el enojo... también entiendo a mi hermana que vive en un enojo constante, que insulte todo el tiempo y demás. Tiene mucha inconformidad en cuanto a lo que le pasó", explicó.

Asimismo, el experto en producción admitió que él también estaba atravesando una muy mala racha al momento de la agresión, la cual habría tenido lugar hace 2 meses, debido a que perdió su empleo y él es el sostén de dos hijos y además de Mónica, quien gana muy poco de las regalías que le dan por su trabajo como actriz: "Uno se hunde y está muy deprimido. Llevaba muchos días de agobio", dijo y también reconoció que había tomado calmantes antes de cometer el acto.

Pepe además hizo hincapié en que la grabación es más larga que la que se mostró en redes sociales y señaló que fue él mismo quien desistió de seguir ahorcando a su hermana con el trapo de cocina pues recapacitó. Señaló que estaba sumamente molesto porque Mónica intentó ayudarlo a limpiar su baño portátil de la silla de ruedas en la que está pero todo salió mal y los líquidos terminaron por todo el piso de la sala:

Volví con ella a las dos horas a llorarle y a pedirle perdón... yo le pedí perdón, le dejé su cena, me fui de ahí y me puse muy borracho", platicó, sin embargo, resaltó que él no suele tomar alcohol.