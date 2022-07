Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy 18 de julio 2022: ¿Cuáles son las predicciones del día?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Para que el éxito este de tu lado en la tercera semana de julio 2022, Mhoni Vidente, la astróloga más querida de México, te comparte los horóscopos de hoy, lunes 17, y las predicciones del día para todos los signos del zodiaco. ¡Consulta aquí todas las sorpresas que el Universo tiene para ti!

Aires

Es posible que inicies esta semana con un poco de nostalgia por un amor que se ha ido. Recuerda que el presente siempre es lo más importante. Cuida mucho tu dinero en estas fechas, vienen gastos fuertes.

Tauro

Debes dejar los vicios que podrían meterte en problemas de salud físicos o mentales. Recuerda ser prudente a la hora de compartir información sobre tu vida personal, no todo el mundo es tu amigo.

Géminis

Este será un gran día para ti en temas de finanzas, pues si quieres pedir un préstamo o apoyo para un proyecto, es probable que te lo den y todo salga muy bien. Tus amistades te mostrarán su apoyo en una situación difícil.

Cáncer

Quizá no debes ser tan estricto contigo mismo a la hora de las dietas. Come según lo indique un profesional, de lo contrario, enfermarás. Si estás buscando un nuevo empleo, no tendrás éxito en estos días.

Leo

Es hora de que te disculpes con una persona que lastimaste. Aunque no quisiste hacerle daño, debes reconocer tu error para que estés en paz. Tu pareja necesitará más de ti en estos días.

Virgo

Si tienes ganas de alcanzar el éxito en lo profesional, es hora de que tomes riesgos y hables con compañeros del trabajo. La suerte está de tu lado en estos días.

Libra

Te llevarás una decepción amorosa en estos días, principalmente porque idealizaste mucho a una persona que no te corresponde. Trata de descansar más, será una semana de muchos cambios físicos.

Escorpio

Si tienes ganas de gritar o mucha tensión, lo mejor será que des toda esa energía a un ejercicio o actividad al aire libre. Tú puedes alcanzar todas las metas que quieras, pero debes ser perseverante.

Sagitario

Su actual relación es una nueva aventura en la que descubrirá muchas cosas de usted mucho. No sea tímido y muéstrese con todo lo que tiene. Los gastos extras no afectarán sus finanzas de esta semana.

Capricornio

Estos días extrañará mucho a un compañero que partió de este mundo hace varios meses. Aproveche las ocasiones y no descuide su economía. No todas las ofertas son de calidad.

Acuario

No caiga en peleas por cosas pequeñas, su pareja podría sentirse muy mal y el problema se haría demasiado grande. La deuda que ha olvidado pagar lo volverá loco estos días; busque negociar.

Piscis

Su pareja estará muy atento con usted este lunes 17 de julio. Exceso de responsabilidades en la oficina lo tendrán muy tenso; trate de dormir bien los siguientes días. Beba más agua.

Fuente: Tribuna