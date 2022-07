No se guardó nada: José Eduardo Derbez relata las razones que lo orillaron a salir de 'Hoy'

Ciudad de México.- El actor José Eduardo Derbez, relató mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, las razones que lo orillaron a salir del programa Hoy, luego de que en el año 2017 tuviera una fugaz participación en el matutino, donde compartió cuadro Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

En su mensaje el hijo de Eugenio Derbez indicó que cuando lo invitaron a participar se emocionó, sin embargo a su arribo se dio cuenta que no todo era fácil como se miraba pues es una forma muy rápida la que trabajaban, por lo que acoplarse a ese ritmo le costó bastante, a tal grado de que decidió dejar la emisión a los pocos meses de ser presentado.

El programa ‘Hoy’ fue una experiencia padrísima, pero al mismo tiempo rara y complicada. Cuando a mí me lo proponen, dije ‘jalo, me late mucho, vamos a intentarlo’, sobre todo porque yo no digo que no nunca, entonces, aunque no le sepa, siempre digo ‘órale, va’, total, cualquier cosa, pues nos retiramos", contó.