¿Pleito? Miguel Ángel revela el polémico motivo de su ausencia en 'La Academia 20 años'

Ciudad de México.- Miguel Ángel fue una de las primeras estrellas que surgieron de La Academia, y por ello figuró en el programa especial que se emitió previo al estreno de La Academia 20 años, pero no se sumó a los siguientes conciertos del reality show, lo que llamó la atención de sus seguidores y desató rumores de posibles roces con la televisora; no obstante, él mismo contó qué fue lo que ocurrió.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el cantante reveló que su ausencia se debió a la falta de atención por parte del personal de TV Azteca: "Me invitaron a un programa especial de 20 años de La Academia. Fueron muy atentos, la producción increíble conmigo, fueron a mi casa por mí, porque yo no vivo en la Ciudad de México y todo excelente, ni parecía Azteca, me trataron maravilloso".

Miguel Ángel Rodríguez Chapital, su nombre completo, agregó que un día antes del gran concierto inaugural, la producción de TV Azteca se comunicó con él para indicarle que ahora tenía que hacerse cargo de su propio viaje y hasta del vestuario que se usaría durante el programa, algo que le disgustó y prefirió darles las gracias y adelantarles que no asistiría.

Me escriben un WhatsApp y me dicen 'tienes que llegar tú a Azteca', me dieron número de acceso, me pidieron un vestuario muy específico y que ya no se iba a ensayar y que le cayera como pudiera. Yo contesté que no, porque con esa fina atención no me late, ni era lo que había acordado. Les agradecí mucho, el chico se enojó conmigo y me llamó poco profesional", dijo.