Se volvió mujer: Sin exclusividad en Televisa, conductor abandona 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Un polémico conductor de Televisa, quien hace algunos años se quedó sin contrato de exclusividad y debutó en la pantalla de TV Azteca, dejó sin palabras a los televidentes debido a que este lunes 18 de julio salió del aire y quedó fuera del elenco del programa Hoy. La producción se las tuvo que ingeniar para reemplazar al famoso y otro querido presentador se integró a la emisión matutina.

Se trata del también actor Arath de la Torre, quien esta mañana no acudió a trabajar al matutino de Las Estrellas. A finales de este 2022 el originario de Cancún, Quintana Roo, celebrará sus primeros 30 años dentro de las filas de San Ángel, aunque lamentablemente en los últimos tiempos no le ha ido muy bien. Hay que recordar que su serie Dr. Cándido Pérez fracasó desde su estreno el año pasado e incluso se dice que no producirán una segunda temporada.

Arath, quien empezó su carrera artística apareciendo en telenovelas como Soñadoras, Amigas y rivales, Alebrijes y rebujos y más, tampoco la ha pasado bien en la parte privada de su vida. A finales del 2021 murió su padrastro, el señor Armando Villanueva, quien lo crio desde niño, y además se tuvo que enfrentar al rumor de que le había sido infiel a su esposa Susy Lu con un amor del pasado. Desde un inicio, él negó la situación y aseguró que su relación con la madre de sus hijos estaba mejor que nunca.

En las últimas semanas, el exgalán de telenovelas volvió a causar furor entre los televidentes del Canal de Las Estrellas luego de tanta polémica y es que ha sido toda una sensación desde que creó el personaje de 'Ema Encerado'. El conductor de 47 años de edad se volvió mujer en varias ocasiones para imitar las críticas que dio la maestra Ema Pulido en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, cuya tercera temporada ya dio fin el pasado viernes.

Sin embargo, este lunes 18 de julio Arath salió del aire repentinamente y no acudió a trabajar al programa Hoy. Se cree que él ya no tiene exclusividad en Televisa pues durante el pasado 2020 debutó en TV Azteca al ser invitado a participar en el programa La Resolana de 'El Capi' Pérez. Hasta el momento De la Torre no ha revelado porqué se volvió a ausentar del matutino pero la producción ya presentó a su reemplazo.

Ante la ausencia de uno de los titulares del programa, la productora Andrea Rodríguez decidió llamar a un conductor reemplazo para cubrirlo y en esta ocasión se trató de nadie más y nadie menos que 'Kikín' Fonseca, quien ya ha participado antes en Hoy. El exfutbolista mexicano llegó al foro 16 de San Ángel para acompañar a Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Legarreta y resto del elenco a llevar la mejor del entretenimiento a todo su público.

