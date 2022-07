Shock en Televisa: Tras cancelar boda, Irina Baeva confiesa que le oculta secreto a Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace más de un mes Irina Baeva y Gabriel Soto ya deberían ser marido y mujer, sin embargo, su boda tuvo que volver a ser cancelada por diversos motivos. El aplazamiento de la pareja ha desatado muchas especulaciones sobre que podrían atravesar una crisis y estar a punto de separarse pero hace algunas horas la actriz rusa hizo unas fuertes declaraciones que dejaron en shock a todo Televisa.

La también modelo de 29 años fue captada en el Aeropuerto de la CDMX luego de regresar de un viaje de trabajo en la ciudad de Miami, Florida, y como era de esperarse, los reporteros de inmediato la cuestionaron sobre si su boda con el galán de las telenovelas aún sigue en pie. Hace unas semanas ambos admitieron que no pensaban casarse si la familia de Irina no estaba presente en la ceremonia.

El exesposo de Geraldine Bazán comentó que sus suegros y las otras cinco personas que viajarán a México para su boda no han querido abandonar Rusia debido al conflicto bélico que existe con Ucrania, mientras que ella dijo que los vuelos estaban muy costosos por la misma situación que atraviesa su país. Ante tanta incertidumbre, la guapísima mujer rusa declaró que la boda sigue en puerta y contó algunos detalles a la prensa.

Fuente: Instagram @irinabaeva

En primer lugar, la nacida en Moscú mencionó que le mantiene oculto un gran secreto a Gabriel. Resulta que aunque él la acompañó a Barcelona, España, para elegir su dos vestidos de novia, jamás se los mostró y por ello él no tiene idea de cómo serán: "No es superstición pero el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve... creo que es el momento más bonito y por ello no le he compartido nada".

Asimismo, Baeva confesó porqué ninguna de sus amigas será parte de sus damas y explicó la razón por la que eligió que solo su hermana Nina Baeva para ocupar este puesto en la ceremonia: "Solo voy a tener una dama de honor porque tengo muchas amigas a las que amo pero solo será mi hermana, yo fui madrina en la boda de mi hermana y por ello ella será la única, ya les dije a mis amigas 'oigan, para que nadie se sienta solo va ser mi hermana'".

Fuente: Instagram @irinabaeva

Asimismo, la villana de melodramas como Soltero con hijas adelantó que pronto podría retomar las conferencias de prensa 'Arriba Eva' que daba antes de la pandemia y en las que buscaba llevar un mensaje de amor y unión a las mujeres: "Teníamos varias conferencias ya programadas. Es un proyecto que a mí me emociona mucho, nada más que sí me gustaría que evolucione un poco también".

Irina comentó que planea que este proyecto que se convierta en una fundación en el futuro y señaló que ella busca llevar un mensaje de amor a las mujeres y que también quiere romper con todos los prejuicios que hay en contra del género femenino: "Es justamente agarrar ese tema desde el amor. Creo que el tema de prejuicios en contra de las mujeres, a lo largo de la historia, es un tema que seguimos sufriendo hasta el día de hoy".

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol