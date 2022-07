Tras 22 años en Televisa y quedarse 'ciega', conductora se divorcia de su esposo y sale del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora de televisión, quien lleva más de 22 años trabajando en las filas de Televisa, se sincera sobre cómo fue su divorcio de su primer esposo y cómo fue que salió del clóset, además de haber tenido un romance con una compañera de trabajo. Se trata de Montserrat Oliver, quien en entrevista con Yordi Rosado reveló todo sobre su primer matrimonio con un hombre, aunque en la actualidad está casada con una mujer: la fotógrafa eslovena Yaya Kosikova.

Como se recordará, Montserrat comentó hace unos meses en el programa Hoy que tras padecer Covid-19 le quedaron secuelas pues le afectó la memoria y estaba perdiendo la vista, por lo que tendría que someterse a una cirugía para evitar quedar completamente ciega: "De repente se me olvidan las cosas y la vista... me afectó. Creo que me tengo que operar los ojos. Perdí vista pero dicen que hay una operación, nada más que tendría que usar lentes para ver de cerca".

Montserrat Oliver en Programa 'Hoy'

La presentadora, quien también tuvo participaciones en telenovelas como Ramona, Sin pecado concebido y La madrastra, ha destacado en su mayoría por su trabajo en la conducción y aunque actualmente está casada con una mujer, no muchos saben que anduvo con hombres y hasta que tuvo un romance con su co-conductora en Montse & Joe, Yolanda Andrade. Fue después de esta relación, que duró 10 años, que Montserrat decidió 'salir del clóset'.

Aunque actualmente lleva más de dos años casada, pues se casó en secreto con su actual pareja Yaya, a mediados de los años 90 Oliver vivía en Miami, Florida con un misterioso hombre llamado Henry, de quien poco se sabe. Ambos se casaron cuando ella tenía 23 años luego de varios años de noviazgo, sin embargo, aseguró que llegó virgen al matrimonio porque su familia era muy religiosa, y así también se divorció, pues no tuvieron relaciones en los 4 años que duraron juntos.

Le hice caso a mi mamá, me casé con ese al que le di mi primer beso (...) llegué nerviosísima a la luna de miel, pero ilusionada. Pero cuando llega la noche de bodas, ¡oh sorpresa! Al parecer él también era casto y fue un desastre, ¡no pasó nada!", relató.

La también empresaria confesó que nunca lograron resolver el problema, lo que también fue debilitando su relación. Luego, en 1996, la conductora viajó a la CDMX para grabar un programa especial para Televisa y en una junta con ejecutivos, conoció a Yolanda, con quien en poco tiempo inició una relación, sin embargo, ese fue su primer acercamiento con una mujer, lo que la puso muy nerviosa pues no se había cuestionado antes sobre el tema.

No sé que cosa hizo y sentí algo raro y dije: 'nomás falta que con una mujer porque me tienen mal atendida' y me súper asusté. Entonces me divorcié (...) era la primera vez que sentí que una mujer me tiraba la onda".

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Fue la propia Yolanda quien recordó este encuentro durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en 2019, en donde mencionó que la química que hubo entre ellas hizo que Montserrat le pidiera el divorcio a su esposo: "Ella llegó y le dijo a su esposo que se quería divorciar y el marido le decía: '¿pero por qué?'. Y (Montserrat) le dijo: 'conocí a alguien y me enamoré' y se divorció del marido y se vino a vivir conmigo", contó entonces. Por otro lado, Montserrat agregó:

Yo soy aventurera y tan mocha que había sido siempre y ve dónde acabé. Creo que fui viviendo lo que me ponía la vida enfrente porque yo ni sabía qué quería. Cuando corté con Yolanda le dije: 'no estoy segura si sea gay o no' (...) yo le di el beso, estábamos muy contentas y luego hicimos un programa juntas, 'Las hijas de la madre tierra'".

Oliver contó que Yolanda la ayudó a salir del clóset años más tarde y duraron 10 años juntas, pero su romance lamentablemente terminó. Aunque la llenó de elogios y aseguró que la trató mejor "que mucha gente" que conoció, se separaron por dudas de la conductora sobre su orientación sexual pues como era virgen, quería probar cómo era estar con un hombre, además del alcoholismo de Yolanda.

Además, señaló que está orgullosa de su orientación sexual, pues nunca tuvo que pronunciarlo como tal con su madre, quien le hizo entender que ya lo sabía, asegurándole que era una hija "perfecta": "Me acepto, hoy estoy casada con una mujer pero para mí es energía. Me podría enamorar igual de un hombre (...) no quería que lo sufriera mi familia y quería seguir trabajando y decía: esto me va a limitar. Nunca hasta hace 7 años lo hice públicamente y salí en una portada con Yaya", dijo sobre por qué la ocultó tanto tiempo.

Aunque en un inicio Monserrat y Yolanda se separaron en malos términos por varios problemas que tuvieron en su relación, el seguir trabajando juntas les hizo darse cuenta que se tenían mucho amor. Cabe mencionar que tras su romance con Andrade, Montserrat tuvo una relación de 12 años con la modelo Bárbara Coppel, a quien llamó una "tipaza", sin embargo, su romance también terminó porque ella llevaba el luto de su madre y dos tías. Luego conoció a Yaya Kosikova, con quien se casó en secreto en 2020 tras 5 años de relación y ahora son muy felices juntas. Instagram @montserrat33

Fuente: Tribuna