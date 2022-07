Tras 3 años de matrimonio, Carmen Villalobos confirma su separación de Sebastián Caicedo

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Luego de varios rumores de una supuesta ruptura amorosa, la actriz Carmen Villalobos confirmó este lunes que su matrimonio con el también actor Sebastián Caicedo llegó a su fin. A través de su cuenta de Instagram, la colombiana compartió un vídeo en el que cuenta que desde hace meses ella y Sebastián están separados.

La familia está en los buenos momentos y en los inesperados. Confirmarles que hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que nada, es momento de tomar caminos diferentes", mencionó Villalobos.

La protagonista de Sin senos no hay paraíso aprovechó para pedir respeto y para agradecer a todos sus seguidores, además de advertir que no ofrecerá más declaraciones al respecto: "Me imagino que para muchos es sorpresa, para otros no tanto, pero como ustedes saben que lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré".

Asimismo, indicó: "Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación estas serán las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes (sus fans) y a los medios por estar presentes en cada momento de mi vida pidiéndoles por favor que puedan entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo en mi historia. Los amo muchísimo y como siempre se los digo gracias por estar aquí conmigo".

Minutos después de salir a la luz esta noticia, Sebastián Caicedo también se pronunció al respecto con un breve mensaje que publicó mediante sus historias de Instagram: "Vuela tan alto como puedas", escribió el actor colombiano con letras blancas sobre un fondo totalmente negro.

Cabe mencionar que sumado a las fotos que fueron eliminadas de sus redes sociales, la pareja ya había manifestado semanas atrás que no atravesaban por una buena situación amorosa. Además, algunos programas de espectáculos incluso adelantaron que la pareja estaría adelantando los trámites del divorcio y que ya vivían en casas separadas.

El mensaje de Sebastián Caicedo en las redes

Fuente: Tribuna