Tras ser criticado por dejar a su madre en un asilo, Alexis Ayala presume FOTO de Doña Elina

Ciudad de México.- En noviembre del 2020, el galán de novelas, Alexis Ayala fue severamente criticado por sus fans luego de que enviara a su madre, Doña Elina Prado, a una casa de retiros. A casi 2 años de haber tomado dicha decisión, el histrión presumió una fotografía de su madre, a través de su cuenta oficial de Instagram, su más de 1 millón de seguidores pudo comprobar sí fue o no una buena decisión, al ver el estado de salud de la progenitora del villano de Si nos dejan.

Como algunos de los fans de el actor de melodramas como Amarte es mi Pecado y Marisol sabrán, Doña Elina padece Parkinson y, hace algunos años sufrió una grave caída, misma que le provocó una severa lesión en la frente, además tuvo que ser sometida a una cirugía en la espalda, después de esta situación, el histrión tomó la decisión de ingresarla a una casa de retiro, donde la señora tendría un equipo de profesionales que la atenderían las 24 horas del día.

Alexis Ayala en 'Hoy'

Créditos: Instagram @alexisayala

Sí bien, en primera instancia, Alexis Ayala fue sumamente criticado por 'abandonar' a su madre, debido a la mala fama que estos centros de cuidado pueden llegar a tener (tal es el caso de Doña Eva Mange, abuelita de Thalía), lo cierto es que Ayala siempre ha recalcado que es mejor que los especialistas cuiden de su progenitora, asegurando que ellos están mucho más capacitados. Por otro lado, declaró que Doña Elina podría sentirse abandonada en su hogar, dado a su ritmo de trabajo.

Estoy convencido que es lo mejor que se puede hacer con una persona de la tercera edad, para todos la tercera edad va a ser degenerativa y no sabemos en qué momento, pero cuando ya tienes alguna enfermedad o algo que te está afectando qué mejor que ser atendido por profesionales (...) No puedes tener a alguien en una casa activa porque están más abandonados y no sabemos cuidarlos", aseguró el actor el 'Sale el Sol'