Adiós Chapoy: Tras 27 años retirada y veto de TV Azteca, actriz vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras 42 años en Televisa y 27 sin hacer una telenovela, una controversial actriz y cantante aparece ante las cámaras del programa Hoy luego de haber dado varias exclusivas a Ventaneando, programa conducido desde hace 26 años por Pati Chapoy. Se trata de Yuri, quien ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones sobre la comunidad LGBTQ+, motivo por el cual ha sido señalada de homofóbica, por lo que responde al escándalo en el programa Hoy.

Como se recordará, la veracruzana de 58 años, quien regresará a los escenarios en solitario con su nueva gira musical luego de 5 años de ausencia, actuó en telenovelas de Televisa como Colorina y ¡Vivan los niños!, sin embargo, se retiró por petición de su marido hace más de 27 años y desde entonces ha participado en programas como La Voz y ¿Quién es la máscara?. Aunque se dijo que fue vetada de TV Azteca hace años por un supuesto pleito con el productor Roberto Romagnoli, Yuri ha estado en el Ajusco.

Yuri y Chayanne en 'Volver a empezar'

Tras causar polémica al revelar que el Covid-19 le dejó una dura secuela llamada disautonomía que la hizo pensar en la muerte, misma que le produjo constantes desmayos y dolores, además de problemas de presión, la intérprete de Maldita primavera respondió a sus detractores en el matutino Hoy y se defendió tras ser llamada homofóbica, insistiendo que no lo es y por ese motivo no tendría que pedir disculpas a la comunidad.

Yuri en 'Ventaneando'

Y es que tras los comentarios que realizó sobre las preferencias sexuales de hombres homosexuales durante uno de sus conciertos, es que ahora la intérprete decidió hablar del tema: ·No me lo he ganado, porque yo tengo mi forma de pensar, sin embargo, no hay ningún programa que avale el que yo soy, ¿cómo dicen?, homofóbica, no hay nadie, yo nunca he hablado mal de ellos", dijo en entrevista para Hoy. También sostuvo que sus expresiones no han sido con la intención de dañar a alguien en especial.

No tengo que pedir disculpas a nadie porque nunca les he hecho daño, en lo absoluto, hay mucha gente de la comunidad que me siguen queriendo, y aparte mis conciertos se siguen llenando de gente de la comunidad, y van con sus parejas y todo, entonces no me hace mella, a mí me vale".

Posteriormente, la artista de 58 años recalcó: "Yo soy cristiana y efectivamente, los cristianos no podemos meternos con nadie, así como yo respeto lo que ellos piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso, ese sector, no generalizo, porque hay otros chicos de la comunidad que me adoran". Por otro lado, señaló que las críticas no le afectan: "Yo los bendigo, yo los quiero mucho, porque no es general, no les caigo bien, pero yo los quiero mucho".

Yo la verdad esto hace 5 años que vienen dándole vueltas y vueltas, y la verdad no me hacen daño ni nada, me tiran y me hacen, yo ya estoy curtida", dijo.

Por otra parte, la intérprete también se refirió a las madres de las artistas que estaban siempre al pendiente de sus hijas y evitaron así que sufrieran algún tipo de abuso: "Ahí se van dando las mamás por eso fíjate que Lucero tiene una carrera bonita, de Lucero nadie abusó de ella ni nada, porque doña Lucero también se las trae, la mamá de Thalía también se las trae, pero hay mamás que fueron más estrictas, porque a mí, mi mamá no me dejó nunca con un hombre mayor, ni me dejó por ahí echando novio, no nada, mi mamá ahora sí que me casé con Fernando y virgen, aunque usted no lo crea, ya arañando paredes", concluyó.

