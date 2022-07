Adiós 'Hoy': Tras 'veto' de ejecutivos, Galilea Montijo pierde exclusividad y renuncia a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras rumores de que queda fuera del programa Hoy por presuntas órdenes de ejecutivos y que buscaría irse a vivir a Estados Unidos, revelan que terminaría el contrato de exclusividad de Galilea Montijo con Televisa luego de 28 años en sus filas. Tras verse envuelta en varios escándalos el año pasado que habrían afectado su imagen pública y detonaron una serie de ataques en su contra, revelan que la tapatía de 49 años ya no querría estar en el matutino de Las Estrellas luego de 15 años al aire.

A través de su programa ¡Suéltalo Aquí! transmitido por su canal de YouTube Multimedia 7, la periodista de espectáculos Angélica Palacios informó que presuntamente este año termina el contrato de exclusividad de la conductora tapatía con la empresa de San Ángel y que estaría a punto de abandonar la empresa por una fuerte petición que ejecutivos le habrían vetado, además de revelar que buscaría renunciar a Hoy en los próximos meses, antes del próximo año.

"Galilea está en la cuerda floja. Ella quiere crecer como conductora, comunicadora y está mirando que su contrato en Televisa está a punto de expirar. Este año 2022 termina el contrato de Televisa con Galilea Montijo. Usted sabe que cuando termina el contrato tienes una negociación para saber si te quedas, si te aumentan el dinero mensual o si no renuevas (...) muchas veces terminan peleados", contó Palacios.

Y añadió: "Me estoy enterando de muy buena fuente que Galilea en estos momentos de su carrera quiere evolucionar como conductora. La vimos crecer y su clímax fue en el programa Vida TV con Héctor Sandarti donde ella fluía y no estaba con poses, hacían dinámicas y juegos", sin embargo, la periodista y youtuber sostuvo que con el paso del tiempo, Gali se habría enfrentado con otra dinámica en el matutino Hoy que hoy en día "no cumple las expectativas para ella".

Y sostuvo que por ese motivo le han dicho que la tapatía ya no sería feliz en Hoy: "Hemos visto a Galilea no tan a gusto, no tan cómoda en el programa. Me informan que cuando llega por las mañanas a Hoy hay veces que anda tan de malas que no saluda a nadie, que de plano se pasa de largo y no quiere hablar de nada ni con nadie". También, reveló el motivo que la orillaría a abandonar el programa y posiblemente la televisora.

Galilea ha tenido muchas conversaciones con ejecutivos solicitando que le den un programa en donde pueda crecer como conductora y tenga un reto pero en este momento no tiene ninguna propuesta", dijo.

Además, ventiló que Gali se habría apuntado para conducir la nueva temporada de un famoso reality: "Galilea levantó la mano para conducir '¿Quién es la máscara?'", informó, afirmando que ya lo ha hecho antes en otros reality shows como Pequeños Gigantes, sin embargo, han rechazado su solicitud. "Está peleando por que le den un proyecto donde ella crezca pero la televisora le dijo que no", sostuvo. Por otro lado, Angélica manifestó que los candidatos para conducir el reality hasta ahora son Omar Chaparro y Adrián Uribe.

También manifestó que Gali hasta tendría un pie fuera de México pues le interesaría irse al país norteamericano con su familia: "El sueño de Galilea Montijo sería que ya no trabaje en México, se vaya a EU con su familia y desde ahí conduzca el matutino de Univisión con la fusión Televisa-Univisión. Ahí podría haber un horizonte, el tiempo me dará o no la razón pero lo que es una realidad es que ya no está cómoda ni contenta, me lo informa gente muy cercana a ella y a Televisa", sostuvo Angélica.

"Hay cosas que en el programa Hoy ya no la satisfacen", añadió, además de mencionar que hasta ahora se desconoce si Gali se vaya de Televisa, ya que aún sigue en Netas Divinas, y si le vayan a dar la conducción de ¿Quién es la máscara?. Finalmente, la periodista sostuvo que la producción de Andrea Rodríguez, tras el fallecimiento de Magda, no habría hecho mucho por cambiar el formato, por lo que el público espera ver a alguien diferente en pantalla, a excepción de Raúl Araiza y Andrea Legarreta. Hasta ahora, la información no ha sido confirmada por la conductora, por lo que habrá que esperar a que se pronuncie al respecto.

