Adiós Televisa: Tras exhibir 'prosticatálogo' y unirse a TV Azteca, ejecutivos vetan a famosa actriz

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace unos años se vio involucrada en la polémica porque señalaron que presuntamente aparecía en el supuesto 'catálogo' de actrices de Televisa, habría quedado fuera de un famoso programa de la televisora luego de 10 años de no hacer una telenovela. Se trata de la actriz y cantante Lucero, quien presuntamente fue vetada de Televisa hace un tiempo porque al terminar su contrato de exclusividad firmó con Telemundo.

La protagonista de melodramas como Chispita, Alborada, Lazos de amor y Soy tu dueña, estuvo un tiempo alejada de la televisora de San Ángel y hasta se dijo que había sido vetada un tiempo, hasta que regresó en el 2017 para participar en reality shows como La Voz Kids México y El Retador el año pasado. No obstante, al parecer la 'Novia de América' ya no habría sido requerida por ejecutivos para la segunda temporada.

Como se recordará, la exesposa de Manuel Mijares, con quien trabajó en la primera temporada de El Retador, en 2019 fue señalada de presuntamente aparecer en el polémico 'catálogo' de Televisa, también llamado prosticatálogo, luego de que se filtrara una fotografía donde aparecía una ficha con su foto y datos personales, En una entrevista para Ventaneando en TV Azteca, Lucero lo negó y desmintió tajantemente que alguna vez haya participado en algo así.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", sostuvo entonces.