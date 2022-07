¿Adiós a un grande? Tras 6 años desaparecido de Televisa, reportan triste noticia sobre Polo Polo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del espectáculo comenzó a especular sobre el paradero de Polo Polo, quien triunfó en exitosos programas de Televisa y desde hace más de 6 años decidió retirarse del mundo del entretenimiento. La mañana de este martes 19 de julio en el programa Hoy compartieron una triste noticia sobre el querido comediante mexicano y qué ha sido de él.

El oriundo de León, Guanajuato, probó suerte en el cine mexicano y apareció en varias películas de comedia como Solo para adúlteros y La Lechería, mientras que en la televisora de San Ángel tuvo la oportunidad de ser parte de programas como El Calabozo, Matutino Express, La Escuelita VIP, Fábrica de risas, Humor... es los comediantes, Cuento de Navidad, entre muchos otros más.

Durante la mañana de este martes en el programa Hoy compartieron una entrevista exclusiva en donde el primer actor César Bono confiesa que extraña muchísimo a Polo Polo, de quien es gran amigo, y además explica que tiene mucho tiempo sin saber nada de él y mucho menos verlo. El protagonista de la serie Vecinos comentó que las últimas veces que vio al reconocido comediante fue cuando este asistía a su obra de teatro Defendiendo al Cavernícola.

Las últimas veces que lo vi fue en el teatro, a él le gustó mucho el monólogo, iba mucho con su esposa, yo le decía '¿otra vez? (vienes a verla)' y él respondía 'es que es mi terapia'", declaró el histrión.

Bono dijo que tiene fe de algún día poder volverse a encontrar a uno de sus mejores amigos del medio tras retirarse de la vida pública en 2016. Asimismo, dio su opinión sobre los rumores que apuntan a que Polo Polo sufre de Alzheimer desde hace años y que por ello su familia no permite que aparezca en público: "Eso es lo que dicen y que por su estado la familia no deja que lo vean, 'Chabelo' que es su íntimo amigo sí le permiten verlo".

Don César, quien hace poco estuvo al borde de la muerte por una delicada cirugía en los intestinos, resaltó que aunque le encantaría poder reencontrarse con el comediante oriundo de Guanajuato, también respeta su decisión de querer estar alejado del medio artístico: "Me encantaría pero al mismo tiempo soy muy respetuoso y si él no quiere que lo veamos o estemos con él, yo lo respeto, nadie de los que trabajamos en este ambiente somos eternos".

Ya en el foro del matutino de Las Estrellas la periodista Martha Figueroa compartió una triste noticia sobre el paradero de Polo Polo y resaltó que la última información que tiene sobre él es que vivía en el estado de Querétaro y que efectivamente, sus familiares no dejaban verlo porque presuntamente sí estaba deteriorado de salud: "Su familia no permitía verlo para evitar cualquier cosa porque él no está en las mejores condiciones".

Polo Polo reapareció en 2018 para desmentir que tenga Alzheimer

