"Creo que nuestro país es de ganadores": Horacio Villalobos se disculpa por comentarios a Rubí

Ciudad de México.- Uno de los proyectos más exitosos de la televisión mexicana es sin duda La Academia, reality show que se encuentra celebrando 20 años y por lo que se han unido personalidades muy polémicas, como son Horacio Villalobos que hace de juez y Rubí Ibarra, la quinceañera más viral que decidió apostar por el canto, de ahí que juntarlos en el mismo espacio dé mucho de qué hablar y por lo cual el periodista ha tenido que ofrecer una disculpa pública.

Loa anterior se debe a que en la más reciente gala donde Rubí Ibarra interpretó el tema Y te aprovechas de Grupo Límite, Villalobos insistió en que ella no tiene madera para el canto y, si bien se trataba de su crítica y punto de vista, pronto comenzó a decir que a los mexicanos nos gustaba hacer ídolos a los perdedores, poniendo como ejemplo a personajes como 'El Chapulín Colorado' de Roberto Gómez Bolaños o a 'Cantinflas' de Gaspar Henaine, evento por lo que además de Lolita Cortéz, miles de internautas reaccionaron a tal comparación pero sobre todo, a la manera de referirse a la concursante de este proyecto de TV Azteca.

Luego de esta polémica, mediante sus redes sociales el juez de La Academia: 20 años, emitió un comunicado de prensa en donde ofreció una disculpa a todos los mexicanos por sus comentarios, pues subrayó, tras el hecho había estado recibiendo miles de insultos, lo cual lo incomodó, al tiempo que lo orilló a retractarse, no son también mencionar que su único objetivo es buscar el rigor y la disciplina en especial en un proyecto como lo es La Academia que se ha enfocado en crear artistas que rompen incluso, barreras internacionales.

"He recibido miles de insultos por mi comentario de ayer en La Academia . Esto cuando hice mi crítica hacia #Rubí y dije, palabras más palabras menos, que el apoyo que tenía se debía a que a nosotros en nuestro país nos gustaban los perdedores. (…) Creo que nuestro país es de ganadores. A pesar de mi cometario", refirió.

A modo de explicar sus palabras, Villalobos quien además funge como conductor del matutino Venga la Alegría, insistió que siempre ha apostado por reconocer a los verdaderos talentos, lo cual no solo aplica para el medio del espectáculo sino para cualquier otra disciplina; no obstante, pese a tal explicación, hubo comentarios que continuaron atacando al antes mencionado pero también hubo otros que le dieron la razón, en especial al abordar el tema de las personalidades que surgen en redes sociales y que, sin mucho o nada de talento, pronto se vuelven famosos.

"Lamentablemente las redes sociales en estos tiempos ayudan a quien tiene o no tiene talento, y Rubí no canta, tu no hagas caso Horacitu eres una persona con mucha experiencia y educación", dice uno de los comentarios de apoyo.