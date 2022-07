Enfermo y divorciado: En silla de ruedas y a punto de morir, galán de Televisa llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva unos años retirado del medio artístico y hace unas semanas estremeció al afirmar que estaba a punto de morir luego de que se agravaran sus problemas de salud, reaparece en el programa Ventaneando de TV Azteca y se sincera sobre sus adicciones, mismas que le causaron enfermarse de cirrosis, y lo llevó al borde de la muerte a sus 81 años de edad.

Andrés García y Lucía Méndez

Se trata de Andrés García, quien luego de triunfar en cine, teatro y televisión, donde actuó en melodramas como El Privilegio de Amar, Tú o nadie y Mujeres engañadas, acabó en silla de ruedas por una parálisis en el cuerpo luego de un accidente hace unos años. El histrión también tuvo leucemia y luchó contra un cáncer de próstata en los años 90, los cuales pudo superar, y aunque se recuperó de una operación de la columna vertebral, hace apenas unos días afirmaba que ya estaba muy cerca "de su final".

Empecé a medio caminar apenas, pero llevaba como 15 días que no podía caminar, andaba en la silla de ruedas. Llegué a pensar: '¿Qué caso tiene andar viviendo en malas condiciones?, voy a preparar mi salida'", dijo la semana pasada.

Andrés García en 'Mujeres engañadas'

García, quien fue muy mujeriego durante toda su vida y se divorció en varias ocasiones, ahora está acompañado por su última pareja, Margarita Portillo, de quien se había separado hace unos años. Y es que luego de despedirse y hasta alistar su herencia al sentirse muy mal de salud, el actor salió a delante poco a poco luego del golpe en la cabeza que sufrió y aunque actualmente continúa recuperándose, ha podido volver a caminar y pararse de la cama.

En exclusiva para el programa de Pati Chapoy, Andrés reveló el infierno que vive luego de ser diagnosticado con una terrible enfermedad: cirrosis. Esto debido a las adicciones y vicios al alcohol y drogas que tuvo durante décadas. Reflexionando sobre su caótico estilo de vida, el primer actor compartió cómo le han afectado esas decisiones. "Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila, me eché fácil 30 años a toda fiesta, a toda parranda (...) ya uno no cree en esas cosas, pues más vale que vayan creyendo, porque sí te da".

Posteriormente, Margarita añadió que nunca quiso hacer caso y cambiar su estilo de vida: "Para mí fue un shock porque yo sí sabía que era una enfermedad grave, después descubro que es incurable pero yo pensé que Andrés haría conciencia y cambiaría radicalmente su comportamiento, su estilo de vida, pero no fue así, yo sí estuve unos días muy triste y en shock, pero hay otras cosas peores que también le afectaron, habla de ello", le indicó a Andrés.

Tras el señalamiento, García confesó: "De todo y sin medida, sustancias, sustanciosas y sunstancitas, de todo, tequila, el perico. Tampoco tomaba puro tequila, igual tomaba whisky, vodka, cuba en una sola sentada, era exceso. Yo cometí muchos excesos". Sobre su adicción a la cocaína, el padre del actor Leonardo García contó: "Entre los 20 y los 25 años, me la dieron a probar y me gustó. Esto no es para que lo hagan los demás, porque a la larga, te afecta, te echa a perder el hígado la cocaína".

Finalmente, el intérprete hizo un llamado a las personas que consumen dicha sustancia para que dejen de hacerlo: "Ya hace un rato que la dejé, tanto como trabajo no (me costó), la disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo ustedes, porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefacientes", manifestó. Por ahora, el actor siente que ha vuelto a renacer luego de que pasara por estos serios problemas de salud, por lo que se nota con mucho más ánimo.

Fuente: Tribuna