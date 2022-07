Shock en la farándula: Thalía retomaría a uno de sus icónicos personajes y ¿regresa a Televisa?

Comparta este artículo

Connecticut, Estados Unidos.- Sí bien, hoy por hoy Thalía es un referente a la música y goza de una gran fortuna, la exTimbiriche comenzó a trabajar desde que tenía apenas 1 año de edad, cuando apareció en un promocional de refrescos y, para sus 4 años sus padres la inscribieron a clases de piano y ballet en el Conservatorio Nacional de Música, conforme el tiempo pasaba, la menor de la familia Sodi iba ganando más notoriedad y fama en la industria del espectáculo.

Casi de forma paralela, Thalía también comenzó a desempeñarse como una reconocida protagonista de telenovelas en Televisa, de hecho, en el año 1988, la famosa ganó el premio TVyNovelas a 'Mejor Actriz Revelación' por darle vida a 'Beatriz' en Quinceañera., pero este sería el inicio de una exitosa carrera en San Ángel, ya que, también apareció en Pobre Señorita Limantour, Luz y Sombra, María Mercedes, María la del Barrio y Rosalinda.

Sí bien, Thalía se marchó de México desde hace varios años, después de haber contraído nupcias con el magnate de la industria musical, Tommy Mottola, la famosa nunca olvidó su paso por La Fábrica de los Sueños, por lo que este martes, 19 de julio, retomó uno de sus papeles más icónicos de las telenovelas, 'Marimar', personaje que interpretó hace 28 años, en la novela del mismo nombre, misma que protagonizó junto a Eduardo Capetillo y Chantal Andere... ¿esto significa que la celebridad regresó a Televisa?

La realidad es que no, resulta ser que la intérprete de 'No me acuerdo', 'No me enseñaste', 'Desde esa noche' y 'Qué será de ti' publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece cantando el famoso tema de Marimar, como una especie de 'Challenge', en el que al final le añade un toque cómico, ya que, al pegar el grito de la canción, aparenta que le jalan el cabello, hecho que hizo reír a más de 19 millones seguidores en la red social de la cámara multicolor.

Thalía graba 'Marimar Challenge'

Créditos: Instagram @thalia

Fuentes: Tribuna, Instagram @thalia