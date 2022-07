'Subió' 40 kilos: Tras 4 años desaparecida, actriz de novelas llega con protagónico a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien permaneció al menos 4 años desaparecida de las telenovelas, fue confirmada como invitada especial del programa Hoy en este martes 19 de julio luego de su regreso triunfal a la pantalla de Televisa con un nuevo protagónico. Se trata de la querida mexicana Ariadne Díaz, quien se encuentra de estreno y promocionando su nuevo melodrama Vencer la Ausencia.

Como se recordará, la guapísima actriz mexicana decidió retirarse de la actuación en 2018 luego de culminar las grabaciones de la novela Tenías que ser tú, pues quería enfocarse en la familia que formó al lado del también actor Marcus Ornellas. Pero para buena suerte de todos sus admiradores y fans, Ariadne volvió al trabajo este 2022 en la cuarta entrega de la saga 'Vencer' que produce Rosy Ocampo para Las Estrellas.

La originaria del estado de Jalisco hizo su debut en la televisora de San Ángel en el 2007 actuando en el melodrama Muchachitas como tú y luego se unió a otras exitosas producciones como Al diablo con los guapos (2008), La Malquerida (2014) y La doble vida de Estela Carrillo (2017), por mencionar algunas. Pero sin duda alguna su mayor reto actoral fue protagonizar la novela Llena de amor (2010-2011), donde tuvo una enorme transformación.

Díaz tuvo que interpretar al personaje de 'Marianela', una joven con sobrepeso, por lo cual tuvo que utilizar durante la mayor parte de las grabaciones una botarga de 8 kilos que hacían que su cuerpo subiera 40 kilos. Este proyecto le causó traumas a la actriz y también le trajo problemas de salud: "Pasé por presión baja, me llevaron suero porque me estaba desmayando... Tuve dolores de espalda... la botarga no sólo era pesada, era muy estorbosa e incómoda", reveló.

Este año tras un tiempo dedicada a su hijo Diego y a su hogar, la nacida en Puerto Vallarte decidió volver a la actuación y se integró al proyecto Vencer la Ausencia que se estrenó la noche de ayer lunes 18 de julio a través del canal de Las Estrellas con un gran éxito y por supuesto, superando el rating de la competencia TV Azteca. Esta mañana de martes Ariadne llegará al foro de Hoy para promocionar su proyecto y pedirle al público que no se lo pierda.

En esta historia de amor la esposa de Marcus comparte créditos con los actores David Zepeda, Mayrín Villanueva, Alexis Ayala, Alejandra Barros, Danilo Carrera y María Perroni Garza, quienes protagonizan el melodrama. Por su parte, Nailea Norvind y Laura Carmine tienen la labor de dar vida a los roles antagónicos y debido al gran elenco, se espera que la nueva entrega de la franquicia Vencer sea un nuevo éxito para Ocampo.

Fuente: Tribuna