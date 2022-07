¿Te hubiera gustado? Creadores de 'Stranger things' tenían otro final para 'Eddie Munson'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si por ver hasta donde pudiste Yo soy Betty, la fea en Netflix, la cual salió del catálogo de contenidos desde el pasado 10 de julio y todavía no te pones al corriente con el resto de la programación, como es el caso de la cuarta temporada de Stranger Things, puede que el resto de esta nota no sea de tu agrado ya que hay algunos adelantos, pero si eres de los que ya vio incluso varias veces esta entrega y te sigues preguntando porqué 'Eddie Munson' tuvo que acabar de esa manera, entonces te informamos que los creadores de este exitoso proyecto revelaron que había otra alternativa.

Si fuiste de los suscriptores que lloró con el sacrificio de Munson, personaje interpretado por el actor Joseph Quinn, quizá sea de tu agrado que los creadores de este proyecto, los hermanos Duffer revelaron para el podcast Happy Sad Confused que penaron en un final diferente; no obstante, esta opción no encajó en la trama y al final se tomó la decisión que vimos durante la batalla final contra Vecna, por lo que, tras confirmarse la quinta temporada, 'Eddie' ya no fue una consideración relevante.

"En cierto modo, vimos a ‘Eddie’ como un personaje condenado. Incluso al imaginar la otra cara de eso en la que sobrevive a la batalla. Tampoco es una gran vida la que le espera a 'Eddie' en el otro lado", revelaron.

Este hubiera sido el final de 'Eddie Munson' de Stranger Things. Foto: Twitter @joequinnlat

Al pedirles ser más específicos sobre cómo hubiera sido este final en donde 'Eddie' no resultara sacrificado, aseguraron que lo más probable es que no hubiera conseguido graduarse de la secundaria de Hawkins o incluso, se haberlo hecho su vida hubiera sido en la cárcel, por lo que tampoco es que hubiera vivido de una forma agradable ya que consideraron, desde el inicio se trató de un personaje condenado y, terminar de la manera en la que lo hizo, lo vuelve más en un héroe que llegó a conectar en distintas maneras con el público.

No pudo evitar el llanto

Aunque la vida de 'Eddie Munson' en Hawkins no hubiera sido la mejor, para el público su participación en esta cuarta serie si fue bastante icónica, tanto que durante la 'Showmasters Film & Comic Con', la cual se lleva a cabo en Londres, cientos de fans de la serie se dieron cita solo para conocer al actor de 29 años de edad quien al notar el cariño que el público le profesaba, hizo caso omiso a los organizadores y convivió con ellos más tiempo del esperado, lo cual no pasó desapercibido por los asistentes quienes se lo reconocieron al grado de hacerlo llorar.

"Pienso que realmente todos hemos conectado con 'Eddie' por alguna u otra razón, ya sea que nos gustan sus preferencias musicales o que él es el forastero, como lo dijiste. Creo que todos aquí somos parte de 'Eddie'", dijo una fan al actor.

Tras estas palabras más el agradecimiento que le dieron por haberles dado más tiempo, conmovieron al rebelde 'Eddie Munson' hasta las lágrimas, demostrando que su presencia en la cuarta temporada, aunque haya sido muy breve, se quedará en el corazón de los espectadores por mucho tiempo, en especial en las nuevas generaciones que gracias a él, descubrieron música que pese a los años, regresó a ser tendencia en las plataformas digitales.

"No sé cómo lo harían, pero sí, me encantaría volver. Parece que su destino podría ser bonito... Habla por sí mismo, creo", remató el actor.

Fuente: Tribuna