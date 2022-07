Tras 42 años en Televisa y unirse a TV Azteca, vetan a villana y vende licuados para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien ha estado durante 42 años de su vida en Televisa, habría terminado vetada de la televisora luego de unirse a la competencia TV Azteca hace unos años. Se trata de Ana Patricia Rojo, quien ha sido reconocida sobre todo por sus papeles como antagonista en decenas de melodramas, sin embargo, revelan que presuntamente suplicaría que le quiten ese 'veto' pues ahora vende productos para adelgazar para sobrevivir.

Como se recordará, la actriz de 48 años inició su carrera en 1979, cuando apenas era una niña, en la telenovela Honrarás a los tuyos. Posteriormente, destacó como una icónica antagonista en Esmeralda, María la del Barrio, Carita de ángel, Destilando Amor, entre otras, hasta que perdió su contrato de exclusividad en 2017 luego de actuar en Un camino hacia el destino en 2016. Después de esto tuvo un perfil bajo y se dijo que fue vetada porque asistió al programa de TV Azteca El Club de Eva, lo que "no le gustó a los ejecutivos de Televisa".

Ana Patricia Rojo

Por este motivo, el canal de YouTube de HRNotas reportó que la actriz presuntamente rogaría a ejecutivos de San Ángel que le quiten el veto: "Ana Patricia Rojo pide de rodillas que le quiten el veto en Televisa pues ya no aguanta hacer infomerciales", sostuvo el canal, afirmando que ante la necesidad de ingresos, ha optado por vender productos para adelgazar por lo que habría puesto en segundo plano los melodramas.

"Todo se acabó cuando a Rojo la invitaron a TV Azteca a participar en El Club de Eva y luego en Ventaneando, lo que habría molestado a ejecutivos, quienes sin ningún remordimiento decidieron no renovarle su contrato y lo que la obligó a recurrir a otras formas de ganar dinero", señalaron. Además, el portal sostuvo que después de su salida de Televisa, Ana Patricia "volvió a estar en proyectos televisivos pero no con las mismas ganancias de antes".

En 2018 participó en Por amar sin ley y en el 2020 reapareció para revelar lo que hacía para generar ingresos durante la pandemia. La hija del fallecido primer actor Gustavo Rojo confesó que decidió asociarse con una empresa brasileña y optó por vender productos principalmente de cuidado personal y belleza como licuados, batidos y cremas para adelgazar, todo dedicado a controlar el peso.

Aunque en 2021 participó en SOS Me estoy enamorando, el papel que interpretó no estuvo en los roles principales, pero el canal de YouTube sostuvo que presuntamente habría aceptado para que le quitaran el veto por completo luego de haber pisado la competencia. La famosa antagonista tampoco ha sido contratada por TV Azteca para algunas de sus producciones, sin embargo, sí está en el teatro con la obra Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve.

"Televisa no le ha cerrado las puertas totalmente, es obvio que la están castigando pero la actriz no mueve el dedo del renglón y espera que en un futuro le quiten el veto y le regresen el lugar de villana que tantos años y el trabajo le costó ganarse y que por un mal paso perdió por completo", reportó el canal. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada ni por la actriz ni por la televisora, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Tribuna