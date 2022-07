Tras 9 años retirado de TV Azteca, galán de Televisa reaparece de luto y con gran tristeza

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano Humberto Zurita, quien fue un cotizado galán de las novelas de Televisa y hace 13 años hizo su último proyecto en TV Azteca, reapareció hace algunas horas en el programa Sale el Sol y compartió una dolorosa noticia. Como se recordará, el histrión quedó viudo hace 3 años por la muerte de su esposa, Christian Bach, y lamentablemente ahora enfrenta otra difícil pérdida.

El padre de Sebastián Zurita inició su carrera la empresa de San Ángel desde 1978 y dio a conocer por participar en entrañables telenovelas como El derecho de nacer, El maleficio y La antorcha encendida. Dos décadas más tarde, en 1999, el también productor se cambió a las filas del Ajusco y formó parte de los elencos de Agua y Aceite y Secretos del alma. No obstante, su último proyecto con ellos fue en 2013 con el melodrama Vivir a destiempo.

Este martes 19 de julio Humberto fue padrino de los primeros 1500 programas del matutino de Imagen TV y la producción también aprovechó para que el actor hiciera insólitas declaraciones en su sección de entrevistas Enfrentados. Como era de esperarse, una de las primeras cosas que le preguntaron fue sobre su fallecida esposa y él no hizo más que lanzar elogios para la finada actriz, quien murió hace poco más de 3 años.

Es mi compañera de vida, pasé más tiempo con ella que solo, es la mujer que me inspiró y que me puso los pies sobre la tierra, me dio dos hijos maravillosos y me enseñó a amar", declaró.