Tras cantar en bares, exacadémico revela que un hombre le ofreció dinero a cambio de beso

Ciudad de México.- El exintegrante de La Academia, Víctor García mediante una entrevista con 'El Escorpión Dorado', recordó la vez que un hombre llegó a ofrecerle dinero a cambio de un beso, esto luego de que a los inicios de su carrera tuviera que cantar en los bares, al exponerse a todo tipo de público y fue ahí donde un oyente se le acercó para hacerle dicha propuesta.

Aunque no le solicitó un beso en la boca, el sujeto solo quería pegar sus labios en su pecho, a cambio de mil pesos de hace 20 años, a lo cual el intérprete de Otra Vez, dijo sentirse raro, por lo que de inmediato se negó a tal propuesta, por lo que ya no lo volvió a ver a esa persona, sin embargo, ahora recuerda con mucha gracia ese momento.

Estaba trabajando en un bar donde un wey, no sé, no quiero decir también la nacionalidad, pero me dijo que me daba mil pesos por besarme un pecho, y yo dije: ‘¿Cómo que un pecho?’ Hasta yo me sentí raro", expresó.