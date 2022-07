Tras firmar exclusividad y pleito con Galilea Montijo, galán de Televisa reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocida protagonista de telenovelas, quien recientemente firmó un nuevo contrato de exclusividad en Televisa, reapareció este martes 19 de julio en el programa Hoy luego de que se cumpliera 1 año de su pleito con la conductora Galilea Montijo. Se trata del conocido actor argentino Sebastián Rulli, quien tiene más de 22 años trabajando para esta televisora.

El novio de la guapísima Angelique Boyer, con quien tiene 7 años de relación, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa finales de los 90's e hizo su debut en los melodramas en el 2000 cuando formó parte de Primer amor, a 1000 x hora. Desde entonces el oriundo de Argentina se convirtió en uno de los galanes más cotizados de San Ángel y en la actualidad es uno de los pocos que aún conserva su exclusividad.

Fuente: Internet

A mediados de 2021 el protagonista de novelas, como Contra viento y marea, Un gancho al corazón, Amores verdaderos, Lo que la vida me robó y Vencer el pasado, tuvo fuertes diferencias con la conductora Galilea Montijo por temas políticos. Resulta que el argentino opinó sobre los actores que violaron la veda electoral para promocionar al Partido Verde a cambio de dinero y 'La Gali' le pidió que no hablara del tema pues no es mexicano.

Rulli le respondió tajante a la originaria del estado de Jalisco y le recordó que él ha vivido en México desde hace más de 20 años y que siempre ha sido un ciudadano responsable que paga impuestos y por ello la política mexicana también afecta su vida: "El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual". Por su parte, la tapatía de 49 años señaló que la malinterpretaron y que ella adora a Sebastián.

Sebastián Rulli y Galilea tuvieron sus diferencias el año pasado

Durante la mañana de este martes, el histrión de 47 años de edad reapareció en el matutino de Las Estrellas a través de una entrevista en la que respondió a la polémica que surgió luego de que publicara una fotografía sin ropa para celebrar su reciente cumpleaños. Desde el Aeropuerto de la Ciudad de México, el también modeló señaló que se siente muy cómodo haciendo estas imágenes y dijo quién las captó.

¿Quién me tomó la foto? Pues Angie ¿quién me la va a tomar?", señaló y posteriormente añadió que Boyer no es para nada celosa: "No creo que se ponga celosa, sino no me tomaría las fotos". También adelantó que se sacará fotos similares a las de su cumpleaños cada que pueda.

Ya en el foro de Hoy, 'La Gali' y los demás conductores del programa comentaron sobre estas imágenes e incluso señalaron que Rulli y su compañero, Raúl 'El Negro' Araiza, son muy parecidos por lo cual le pidieron al hijo de doña Norma Herrera que se tome unas fotos iguales a las del argentino: "Sí te pareces", mencionó Montijo mientras que Tania Rincón señaló que Raúl era de "chocolate" y Sebas "de vainilla".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy