Tras perder exclusividad en Televisa, Andrea Legarreta 'renuncia' a 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora Andrea Legarreta, quien tiene más de 30 años en las filas de Televisa y hace unos meses habría perdido su contrato de exclusividad, dejó sorprendidos a todos sus admiradores y fans debido a que este martes salió del aire y abandonó el programa Hoy. Pero los televidentes quedaron más boquiabiertos cuando vieron que la producción ya tenía lista a su reemplazo.

Como se recordará la esposa del cantante Erik Rubín, con quien tiene 20 años de feliz matrimonio, llegó a la televisora de San Ángel a inicios de los 90's apareciendo en telenovelas como Mi segunda madre (1989), Carrusel (1989), Alcanzar una estrella (1990), Baila conmigo (1992) y ¡Vivan los niños! (2002-2003), por mencionar algunas. Sin embargo, los ejecutivos de la empresa le pidieron decidir entre la actuación y la conducción y por ello abandonó los melodramas.

Fuente: Instagram @andrealegarreta

Legarreta formó parte del primer elenco del matutino que todos conocen como Hoy pero que en un inicio se llamaba Hoy Mismo. Actualmente es una de las presentadoras que tiene más años al aire en un mismo proyecto pues desde 2003 no ha dejado la conducción de este exitoso programa. Sin embargo, la mexicana de 51 años no la ha tenido nada fácil y hace un tiempo declaró que sí ha querido tirar la toalla y abandonar el elenco.

En una entrevista que concedió a Pepillo Origel para su programa Con permiso del canal Unicable, Andrea reconoció que hubo una ocasión en la que casi sale de Hoy pues tuvo diferencias con el productor argentino Roberto Romagnoli, quien estuvo al mando de 2008 al 2009: "Sí he querido salirme por situaciones que han ocurrido que no he disfrutado. Incluso en algunas ocasiones llegué a renunciar", platicó.

Elenco de 'Hoy'

Por fortuna, hasta el momento 'La Lega' no ha confirmado su salida definitiva del matutino de Las Estrellas. Aunque cabe resaltar que muchos piensan que ella ya no goza del jugoso contrato de exclusividad con Televisa debido a que desde hace varios meses ha estado dando entrevistas a programas de la competencia como Ventaneando en TV Azteca. Cabe resaltar que ni ella ni la empresa han confirmado esta versión.

La mañana de este martes 19 de julio Andrea sí dio tremenda sorpresa a sus fans pues salió del aire y abandonó la conducción de Hoy repentinamente pues no dijo que se fuera a tomar un día para descansar o participar en otro proyecto. Sin embargo, el matutino tiene que seguir adelante con o sin ella y por ello la producción, encabezada por Andrea Rodríguez Doria, llamó a otra conductora para que la reemplazara.

Al inicio de la transmisión del programa los televidentes de Las Estrellas pudieron observar que la periodista de espectáculos Martha Figueroa ocupó el lugar vacío que dejó Legarreta para acompañar a acompañar a Galilea Montijo, Raúl Araiza, Tania Rincón y resto del elenco a llevar la mejor del entretenimiento a todo su público. Hasta el momento se desconoce porqué la titular de Hoy no acudió a trabajar.

Martha Figueroa reemplaza a Legarreta

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy