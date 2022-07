Tras revelar diagnóstico de parálisis facial, Justin Bieber regresará a los escenarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de revelar a sus seguidores que fue diagnosticado con una prolongada parálisis facial, que lo obligó a posponer su gira internacional, Justin Bieber regresará a los escenarios a finales de este mes, según reveló este martes 19 de julio la promotora de sus conciertos AEG en redes sociales. El cantante no ha hecho oficial esta noticia, aunque sus miles de fanáticas ya manifestaron su emoción por el anuncio dado por la empresa.

El canadiense retomará la actividad el día 31 de julio con el tour que tendrá 75 fechas, siendo la primera parada el Festival de Verano de Lucca, Italia, para continuar con cinco conciertos más en Europa y acto seguido, dirigirse a Sudamérica, Sudáfrica, diferentes países de Oriente Medio y Asia, Australia y Nueva Zelanda. La gira terminará en Reino Unido, en ciudades como Glasgow, Londres, Birmingham o Manchester, en febrero y marzo del próximo año.

Fotografía: Twitter @JBAOfandom

Cabe recordar que Bieber canceló sus presentaciones tras ser diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt, un padecimiento que afecta al nervio facial cercano al oído, el cual mantuvo parte de su rostro paralizado por semanas. Fue el pasado 10 de junio que el intérprete de 'Baby' compartió con sus seguidores los problemas de salud que presentaba, por lo que pospuso los shows de Washington, Toronto y Nueva York.

Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara. Los amo, gracias por ser pacientes conmigo y voy a mejorar, estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad solo que el tiempo, no sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien, espero y confío en Dios, confío en que todo sea por una razón, no estoy seguro de cuál es en este momento, pero mientras tanto voy a descansar", manifestó en su momento el cantante.

Previo a este anuncio, Bieber estuvo en la Ciudad de México reuniendo a más de 57 mil personas como parte de su tour, interpretando éxitos como 'Somebody to Love', 'Hold On', 'Where Are Ü Now' y 'Yummy', entre muchos más: "Muchas gracias, estoy muy agradecido de estar aquí, este es el mejor lugar en el que podría estar. Tengo que decir te amo, te amo, te amo, con todo mi corazón", expresó Bieber en español, pronunciando las últimas palabras que, de acuerdo con el mismo joven canadiense, acababa de aprender.

